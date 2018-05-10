بعد الاعلان عن النتائج النهائية:هذه شروط التّرشح لرئاسة المجلس البلدي

تونس – الشروق:

أسئلة كثيرة تُطرح على كامل مسار الانتخابات البلدية، أسئلة يطرحها المواطن ارتباطا بأن الانتخابات البلدية التي جرت مؤخرا هي أوّل انتخابات تُجسّد «اللامركزية» بقانون جديد وصلاحيات جديدة ومازالت كل الاُطر المنظمة لها معلومة للجميع .

كل هذه الجزئيات «الحديثة» في البلديات تُولّد استفهامات عدّة حول تفاصيل ما بعد اعلان الانتخابات وعلى رأس هذه الاسئلة ما يُطرح حول رئيس المجلس البلدي او ما يصطلح على تسميته لدى عموم التونسيين بـ»رئيس البلدية». أسئلة حول اليات اختياره وكيفية التصويت له وموعد ذلك. «الشروق» تقدم اجابات لبعض هذه الاسئلة انطلاقا مما تضمنه القانون الانتخابي .

من يمكنه الترشح لرئاسة المجلس البلدي؟

يمكن لرؤساء القائمات الفائزة في الانتخابات الترشح لمنصب رئيس المجلس البلدي أو الجهوي وذلك في الجلسة الأولى التي تنعقد برئاسة أكبر الأعضاء سنا من دون المترشحين.

كيف يمكن انتخاب رئيس المجلس؟

ينتخب رئيس المجلس من طرف الأعضاء انتخابا حرّا، سريا، نزيها وشفافا. ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصّل على الأغلبية المطلقة للأصوات.وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، تنظّم دورة ثانية، يتقدّم لها المترشحان المتحصلان على الرتبة الأولى والثانية حسب عدد الأصوات المتحصل عليها في الدورة الأولى.ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات.

وفي حالة تساوي الاصوات.. كيف يُحسم الامر؟

ينص القانون على انه في حالة تساوي الأصوات بين المترشحين يتمّ تغليب الأصغر سنا.ويصبح رئيسا للمجلس البلدي .

هل يمكن ان يكون من غير الاحزاب الفائزة؟

لا يمكن الترشح لرئاسة المجلس البلدي الا لمن فازت قائماتهم بتمثيلية داخل المجلس البلدي مهما كان حجم هذه التمثيلية .. اذا كانت احدى القائمات الممثلة في المجلس البلدي متحصلة على الاغلبية المطلقة فيمكن لرئيسها ترؤس المجلس البلدي اما اذا كانت تمثيلية كل القائمات الممثلة في المجلس تفتقر الى الاغلبية فيجب على الراغبين في ترؤس المجلس البحث عن حلفاء داخله للحصول على الاغلبية المطلقة اثناء التصويت.

متى يتم انتخاب رئيس المجلس البلدي؟

يقع انتخاب رئيس المجلس في اول جلسة للمجلس ويكون ذلك بعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية وانقضاء اجال الطعن او صدور احكام باتة في قضايا الطعن حيث ينص القانون الانتخابي في فصله 145 جديد على انه «يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات.ويرفع الطعن وجوبا بالنسبة للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها أو الممثل القانوني للحزب في خصوص النتائج المصرح بها بالدائرة الانتخابية المترشحين بها.

تتولى كتابة المحكمة الإدارية الاستئنافية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الاستئنافية الذي يعيّن مقررا يتولى تحت إشرافه التحقيق في القضية.ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به.

سرحان الشيخاوي