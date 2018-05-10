النهضة تطلب الود والنداء يتمنّع:التوافق البلدي... يكون أو لا يكون ؟

الحزبان القويان متوافقان حتى الساعة، وأعراض توافقهما تظهر في التشارك الحكومي والتنسيق الحزبي والبرلماني، لكن هل يتعزز توافقهما في المجال البلدي؟. المسألة محاطة بالضباب رغم ما تبديه النهضة من تلهف وما يظهره النداء من تمنّع.

تونس ـ الشروق:

«التوافق سيستمر في المجالس البلدية» ما قاله رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريح لـ»شمس آف آم» على هامش حضوره أول أمس افتتاح أشغال المؤتمر السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتوزر هو تأكيد لرغبة في المواصلة كان قد عبر عنها في مناسبات عديدة سابقة أهمها قبيل خوض الانتخابات البلدية الأخيرة.

نجد صدى لهذه الرغبة في تصريحات بعض القياديين النهضويين من ذلك أن القيادي نوفل الجمالي أكد أن «نتائج الانتخابات البلدية لن تغير شيئا في نهج التوافق…»، قبل أن يضيف أن «مشهد التوافق الذي فرضه حزب النهضة ونداء تونس هو الخيار الأمثل لضمان استقرار البلاد…».

الاستثناء الوحيد ورد على لسان رئيسة قائمة الحركة بدائرة تونس، سعاد عبد الرحيم، من أن «التوافق مع حركة نداء تونس لن يشمل بلدية تونس…» لكن الناطق الرسمي باسم الحركة، عماد الخميري، سارع إلى الرد بأنّ «هذا القرار سياسيّ ويعود بالنظر والفصل إلى الحزب».

«لن يتحالف مع النهضة»

في الجهة المقابلة لم يصدر حتى الآن أي تصريح يفتح الباب أمام التوافق البلدي فهذا الناطق الرسمي باسم حزب النداء، المنجي الحرباوي، يؤكد أن في تصريح إعلامي حزبه «لم يتطرق بعد الى هذه النقطة (التوافق البلدي) وهو في انتظار صدور النتائج النهائية للانتخابات البلدية».

وهذا القيادي الندائي وسام السعيدي يؤكد بصريح العبارة أن حزبه «لن يتحالف مع حركة النهضة في بلدية تونس» ما جعل أغلب الملاحظين يعمم الحديث عن بلدية تونس على سائر بلديات الجمهورية.

وهذا مدير الحزب التنفيذي وصاحب القرار الفصل فيه يؤكد أمس في تصريح إعلامي أن حزبه «لن يتحالف مع حركة النهضة في المجالس البلدية…» وأنه سيتحالف فقط مع ما أسماه بـ»الطيف الديمقراطي» وهي القائمات المستقلة والأحزاب القريبة من حزبه من حيث الثوابت والأفكار. ولكن لماذا يتلهف هذا ويتمنّع ذاك؟.

تحتاج إلى شريك

يبدو الموقف واضحا بالنسبة إلى النهضة فهي متلهفة لسببين ظاهرين أولهما أن «القانون الانتخابي لا يسمح إلّا نادرا بأن يتحصل أي حزب على الأغلبية المطلقة في دائرة انتخابية» على حد قول رئيسها الغنوشي، وثانيهما أن «الانتخابات البلدية هي انتصار لسياسة التوافق التي أوصلت البلاد إلى محطة الأمان…» حسب إضافته.

لكن وراء السببين الظاهرين أسباب خفية أولها أن استفادة النهضة من التوافق البلدي أكبر من خسارتها والدليل أنها تواصل الحكم (المركزي) تحت مظلة التوافق وثانيها أنها قفزت من المرتبة الثانية تشريعيا إلى الأولى بلديا لأن شريكها النداء تضرر أكثر منها.

والأهم أن النهضة لا تقوى في ظل المؤثرات الوطنية والإقليمية وحتى العالمية الحالية على الوقوف بمفردها في الحكم بل تحتاج إلى شريك ديمقراطي وحداثي ومدني تحتمي به حتى تمر العاصفة التي تستهدف الإسلام السياسي بغض النظر عن طبيعته الديمقراطية أو غير الديمقراطية.

رفع سقف التنازلات؟

في المقابل لن يخسر الندائيون من إنهاء التوافق أكثر مما خسروا في الانتخابات البلدية فهو الذي سبب جانبا من مشاكلهم وانقساماتهم الداخلية وهو الذي حرمهم من بعض ناخبيهم المعارضين للنهضة وهو الذي أفقدهم حلفاءهم الديمقراطيين…

لكن لا يمكن وضع قرار المنع الندائي في إطار تصويب المسار لأن وقت التقييم الفعلي لم يحن بعد ويحتاج على الأقل إلى صدور نتيجة الانتخابات في شكلها الرسمي النهائي، لهذا يمكن أن نقرأ التمنع الظاهر بمعنى جس النبض والمناورة.

أما جس النبض فهو معرفة مدى نجاعة التحالف مع القوى الديمقراطية ضد النهضة على المستوى البلدي تحسبا للانتخابات التشريعية القادمة. وأما المناورة فتهدف إلى رفع سقف التنازلات لدى الجانب النهضوي.

الأقرب إلى المنطق أن تعلن الحركتان في الأيام القادمة عن توافقهما في المجال البلدي بعد أن ينال النداء من «شريكته» عددا من البلديات الكبرى أهمها بلدية تونس إلا إذا استغل «الديمقراطيون» من القائمات المستقلة والحزبية الفرصة وأقنعوا النداء بالتحالف معهم ضد النهضة.

كيف ينقلب الرابح إلى خاسر؟

يمكن لمن يربح الانتخابات البلدية أن يخرج خاسرا في النهاية بسبب التحالفات فبعض القوانين الانتخابية مثل المعتمد في تونس لا يسمح لحزب ما بالحصول على الأغلبية المطلقة إلا في حالات شاذة ما يجعل الحزب الفائز مجبرا على التحالف مع بعض خصومه حتى يحصل على الأغلبية المطلقة.

المشكلة بالنسبة إليه عندما ترفض القائمات القوية نسبيا التحالف معه وتختار التحالف في ما بينها فتوفر الأغلبية دون أن يقوى عليها وبهذا تسيطر على بعض البلديات رغم حصوله على أرفع نسبة من الأصوات في دائرتها.

وقد تضرر حزب العدالة والتنمية المغربي مثلا من مثل هذه الممارسات المباحة ديمقراطيا فرغم حلوله أولا في الانتخابات الجهوية وثالثا محليا فقد خسر جل البلديات الكبرى بسبب التحالفات.

عادل العوني