القائمات المتحصلة على مقــاعد

القائمات التي تمكنت من الفوز من اجمالي باقي القائمات المترشحة فان 1939 قائمة انتخابية من اجمالي 2074 قائمة فازت بمقاعد بنسبة 93.49 %، بينما لم تظفر باقي القائمات وعددها 135 بأي مقعد بما يمثل نسبة ضئيلة في حدود 6.51 % من اجمالي القائمات المترشحة، كما يبين ذلك الجدول التالي: