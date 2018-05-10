القائمات المتحصلة على مقــاعد
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10 ماي 2018
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22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
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22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
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21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
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21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
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21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
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21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
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20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
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20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
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20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
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17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
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19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
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19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
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18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
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18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
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18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
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نورالدين بالطيبحقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...المزيد >>
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القائمات المتحصلة على مقــاعد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018
القائمات التي تمكنت من الفوز من اجمالي باقي القائمات المترشحة فان 1939 قائمة انتخابية من اجمالي 2074 قائمة فازت بمقاعد بنسبة 93.49 %، بينما لم تظفر باقي القائمات وعددها 135 بأي مقعد بما يمثل نسبة ضئيلة في حدود 6.51 % من اجمالي القائمات المترشحة، كما يبين ذلك الجدول التالي:
المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018 السّاعة 22:44
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن إعادة الانتخابات البلدية في 8 مراكز...المزيد >>
النتائج الاولية للانتخابات البلدية
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
تونس ـ الشروق: اعداد عبد الرؤوف بالي ـ أشرف...المزيد >>
الاصوات التي حصل عليها كل مترشح
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
وبخصوص توزع الاصوات التي حصل عليها كل مترشح حلت...المزيد >>
القائمات المتحصلة على مقــاعد
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
القائمات التي تمكنت من الفوز من اجمالي باقي...المزيد >>
القائمات المتحصلة على مقــاعد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018
القائمات التي تمكنت من الفوز من اجمالي باقي القائمات المترشحة فان 1939 قائمة انتخابية من اجمالي 2074 قائمة فازت بمقاعد بنسبة 93.49 %، بينما لم تظفر باقي القائمات وعددها 135 بأي مقعد بما يمثل نسبة ضئيلة في حدود 6.51 % من اجمالي القائمات المترشحة، كما يبين ذلك الجدول التالي:
المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018 السّاعة 22:44
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن إعادة الانتخابات البلدية في 8 مراكز...المزيد >>
النتائج الاولية للانتخابات البلدية
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
تونس ـ الشروق: اعداد عبد الرؤوف بالي ـ أشرف...المزيد >>
الاصوات التي حصل عليها كل مترشح
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
وبخصوص توزع الاصوات التي حصل عليها كل مترشح حلت...المزيد >>
القائمات المتحصلة على مقــاعد
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
القائمات التي تمكنت من الفوز من اجمالي باقي...المزيد >>
-
22:44المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
نورالدين بالطيبحقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...المزيد >>
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