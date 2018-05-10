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يوم الخميس 10 ماي 2018
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السياسي
الاصوات التي حصل عليها كل مترشح
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

وبخصوص توزع الاصوات التي حصل عليها كل مترشح حلت حركة النهضة في الصدارة بـ516379 صوتا بنسبة 28% يليها حزب نداء تونس بمجموع 375896 صوتا بنسبة 20.85 % ثم حزب التيار الديمقراطي بمجموع 75619 صوتا بنسبة 4.19 %، وحلت الجبهة الشعبية في المركز الرابع بمجموع 71150 صوتا بنسبة 3.95بالمائة من اجمالي الاصوات يليها الاتحاد المدني بـ3188 صوتا بنسبة 1.77 % ثم حزب مشروع تونس بـ26013 صوتا بنسبة 1.44 %، وفي مايلي باقي الترتيب:
كما سجلت الانتخابات البلدية احراز 93.49 % من كل القائمات المترشحة و عددها 2074 على مقاعد في المجالس البلدية فيما تم احصاء 135 قائمة فقط من اجمالي المترشحين لم تحصل على مقاعد بما يمثل نسبة 6.51 %.

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السياسي
الاصوات التي حصل عليها كل مترشح
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

وبخصوص توزع الاصوات التي حصل عليها كل مترشح حلت حركة النهضة في الصدارة بـ516379 صوتا بنسبة 28% يليها حزب نداء تونس بمجموع 375896 صوتا بنسبة 20.85 % ثم حزب التيار الديمقراطي بمجموع 75619 صوتا بنسبة 4.19 %، وحلت الجبهة الشعبية في المركز الرابع بمجموع 71150 صوتا بنسبة 3.95بالمائة من اجمالي الاصوات يليها الاتحاد المدني بـ3188 صوتا بنسبة 1.77 % ثم حزب مشروع تونس بـ26013 صوتا بنسبة 1.44 %، وفي مايلي باقي الترتيب:
كما سجلت الانتخابات البلدية احراز 93.49 % من كل القائمات المترشحة و عددها 2074 على مقاعد في المجالس البلدية فيما تم احصاء 135 قائمة فقط من اجمالي المترشحين لم تحصل على مقاعد بما يمثل نسبة 6.51 %.

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