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وبخصوص توزع الاصوات التي حصل عليها كل مترشح حلت حركة النهضة في الصدارة بـ516379 صوتا بنسبة 28% يليها حزب نداء تونس بمجموع 375896 صوتا بنسبة 20.85 % ثم حزب التيار الديمقراطي بمجموع 75619 صوتا بنسبة 4.19 %، وحلت الجبهة الشعبية في المركز الرابع بمجموع 71150 صوتا بنسبة 3.95بالمائة من اجمالي الاصوات يليها الاتحاد المدني بـ3188 صوتا بنسبة 1.77 % ثم حزب مشروع تونس بـ26013 صوتا بنسبة 1.44 %، وفي مايلي باقي الترتيب:
كما سجلت الانتخابات البلدية احراز 93.49 % من كل القائمات المترشحة و عددها 2074 على مقاعد في المجالس البلدية فيما تم احصاء 135 قائمة فقط من اجمالي المترشحين لم تحصل على مقاعد بما يمثل نسبة 6.51 %.
وبخصوص توزع الاصوات التي حصل عليها كل مترشح حلت حركة النهضة في الصدارة بـ516379 صوتا بنسبة 28% يليها حزب نداء تونس بمجموع 375896 صوتا بنسبة 20.85 % ثم حزب التيار الديمقراطي بمجموع 75619 صوتا بنسبة 4.19 %، وحلت الجبهة الشعبية في المركز الرابع بمجموع 71150 صوتا بنسبة 3.95بالمائة من اجمالي الاصوات يليها الاتحاد المدني بـ3188 صوتا بنسبة 1.77 % ثم حزب مشروع تونس بـ26013 صوتا بنسبة 1.44 %، وفي مايلي باقي الترتيب:
كما سجلت الانتخابات البلدية احراز 93.49 % من كل القائمات المترشحة و عددها 2074 على مقاعد في المجالس البلدية فيما تم احصاء 135 قائمة فقط من اجمالي المترشحين لم تحصل على مقاعد بما يمثل نسبة 6.51 %.
-
22:44المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-