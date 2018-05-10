النتائج الاولية للانتخابات البلدية

تونس ـ الشروق: اعداد عبد الرؤوف بالي ـ أشرف الرياحي ـ خديجة اليحياوي

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية وتليها مرحلة تقديم الطعون ثم يتم الاعلان عن النتائج النهائية.

وتحصلت القائمات المستقلة على 2367 مقعدا بنسبة بلغت 32.9 بالمائة من عدد المقاعد في مختلف المجالس البلدية تليهم حركة النهضة بنسبة 29.68 بالمائة أي 2135 مقعدا ثم حركة نداء تونس بـ 1595 مقعدا بنسبة 22.17 بالمائة.

وحلت في المرتبة الرابعة الجبهة الشعبية بنسبة 3.6 بالمائة وعدد مقاعد بلغ 259 مقعدا ثم حزب التيار الديمقراطي ب205 مقاعد ونسبة 2.85 بالمائة ثم حزب حركة مشروع تونس بنسبة بلغت 1.72 بالمائة أي 124 مقعدا وفي المرتبة السابعة حركة الشعب بمائة مقعد ما يعادل 1.39 بالمائة ثم حركة آفاق تونس ب93 مقعدا ونسبة 1.29 بالمائة من العدد الجملي للمقاعد في مختلف المجالس البلدية في الجمهورية التونسية.

وفي ما يلي جداول تظهر باقي الترتيب: