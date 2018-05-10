الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 10 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
النتائج الاولية للانتخابات البلدية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات...
السياسي
النتائج الاولية للانتخابات البلدية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

تونس ـ الشروق: اعداد عبد الرؤوف بالي ـ أشرف الرياحي ـ خديجة اليحياوي
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية وتليها مرحلة تقديم الطعون ثم يتم الاعلان عن النتائج النهائية.
وتحصلت القائمات المستقلة على 2367 مقعدا بنسبة بلغت 32.9 بالمائة من عدد المقاعد في مختلف المجالس البلدية تليهم حركة النهضة بنسبة 29.68 بالمائة أي 2135 مقعدا ثم حركة نداء تونس بـ 1595 مقعدا بنسبة 22.17 بالمائة.
وحلت في المرتبة الرابعة الجبهة الشعبية بنسبة 3.6 بالمائة وعدد مقاعد بلغ 259 مقعدا ثم حزب التيار الديمقراطي ب205 مقاعد ونسبة 2.85 بالمائة ثم حزب حركة مشروع تونس بنسبة بلغت 1.72 بالمائة أي 124 مقعدا وفي المرتبة السابعة حركة الشعب بمائة مقعد ما يعادل 1.39 بالمائة ثم حركة آفاق تونس ب93 مقعدا ونسبة 1.29 بالمائة من العدد الجملي للمقاعد في مختلف المجالس البلدية في الجمهورية التونسية.
وفي ما يلي جداول تظهر باقي الترتيب:

تقرؤون أيضا
المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018 السّاعة 22:44
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن إعادة الانتخابات البلدية في 8 مراكز...
المزيد >>
النتائج الاولية للانتخابات البلدية
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
تونس ـ الشروق: اعداد عبد الرؤوف بالي ـ أشرف...
المزيد >>
الاصوات التي حصل عليها كل مترشح
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
وبخصوص توزع الاصوات التي حصل عليها كل مترشح حلت...
المزيد >>
القائمات المتحصلة على مقــاعد
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
القائمات التي تمكنت من الفوز من اجمالي باقي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
النتائج الاولية للانتخابات البلدية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

تونس ـ الشروق: اعداد عبد الرؤوف بالي ـ أشرف الرياحي ـ خديجة اليحياوي
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية وتليها مرحلة تقديم الطعون ثم يتم الاعلان عن النتائج النهائية.
وتحصلت القائمات المستقلة على 2367 مقعدا بنسبة بلغت 32.9 بالمائة من عدد المقاعد في مختلف المجالس البلدية تليهم حركة النهضة بنسبة 29.68 بالمائة أي 2135 مقعدا ثم حركة نداء تونس بـ 1595 مقعدا بنسبة 22.17 بالمائة.
وحلت في المرتبة الرابعة الجبهة الشعبية بنسبة 3.6 بالمائة وعدد مقاعد بلغ 259 مقعدا ثم حزب التيار الديمقراطي ب205 مقاعد ونسبة 2.85 بالمائة ثم حزب حركة مشروع تونس بنسبة بلغت 1.72 بالمائة أي 124 مقعدا وفي المرتبة السابعة حركة الشعب بمائة مقعد ما يعادل 1.39 بالمائة ثم حركة آفاق تونس ب93 مقعدا ونسبة 1.29 بالمائة من العدد الجملي للمقاعد في مختلف المجالس البلدية في الجمهورية التونسية.
وفي ما يلي جداول تظهر باقي الترتيب:

تقرؤون أيضا
المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018 السّاعة 22:44
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن إعادة الانتخابات البلدية في 8 مراكز...
المزيد >>
النتائج الاولية للانتخابات البلدية
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
تونس ـ الشروق: اعداد عبد الرؤوف بالي ـ أشرف...
المزيد >>
الاصوات التي حصل عليها كل مترشح
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
وبخصوص توزع الاصوات التي حصل عليها كل مترشح حلت...
المزيد >>
القائمات المتحصلة على مقــاعد
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
القائمات التي تمكنت من الفوز من اجمالي باقي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات...
﻿