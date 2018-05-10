النتائج الاولية للانتخابات البلدية

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تونس ـ الشروق: اعداد عبد الرؤوف بالي ـ أشرف الرياحي ـ خديجة اليحياوي
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية وتليها مرحلة تقديم الطعون ثم يتم الاعلان عن النتائج النهائية.
وتحصلت القائمات المستقلة على 2367 مقعدا بنسبة بلغت 32.9 بالمائة من عدد المقاعد في مختلف المجالس البلدية تليهم حركة النهضة بنسبة 29.68 بالمائة أي 2135 مقعدا ثم حركة نداء تونس بـ 1595 مقعدا بنسبة 22.17 بالمائة.
وحلت في المرتبة الرابعة الجبهة الشعبية بنسبة 3.6 بالمائة وعدد مقاعد بلغ 259 مقعدا ثم حزب التيار الديمقراطي ب205 مقاعد ونسبة 2.85 بالمائة ثم حزب حركة مشروع تونس بنسبة بلغت 1.72 بالمائة أي 124 مقعدا وفي المرتبة السابعة حركة الشعب بمائة مقعد ما يعادل 1.39 بالمائة ثم حركة آفاق تونس ب93 مقعدا ونسبة 1.29 بالمائة من العدد الجملي للمقاعد في مختلف المجالس البلدية في الجمهورية التونسية.
وفي ما يلي جداول تظهر باقي الترتيب:
تونس ـ الشروق: اعداد عبد الرؤوف بالي ـ أشرف الرياحي ـ خديجة اليحياوي
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية وتليها مرحلة تقديم الطعون ثم يتم الاعلان عن النتائج النهائية.
وتحصلت القائمات المستقلة على 2367 مقعدا بنسبة بلغت 32.9 بالمائة من عدد المقاعد في مختلف المجالس البلدية تليهم حركة النهضة بنسبة 29.68 بالمائة أي 2135 مقعدا ثم حركة نداء تونس بـ 1595 مقعدا بنسبة 22.17 بالمائة.
وحلت في المرتبة الرابعة الجبهة الشعبية بنسبة 3.6 بالمائة وعدد مقاعد بلغ 259 مقعدا ثم حزب التيار الديمقراطي ب205 مقاعد ونسبة 2.85 بالمائة ثم حزب حركة مشروع تونس بنسبة بلغت 1.72 بالمائة أي 124 مقعدا وفي المرتبة السابعة حركة الشعب بمائة مقعد ما يعادل 1.39 بالمائة ثم حركة آفاق تونس ب93 مقعدا ونسبة 1.29 بالمائة من العدد الجملي للمقاعد في مختلف المجالس البلدية في الجمهورية التونسية.
وفي ما يلي جداول تظهر باقي الترتيب:
-
22:44المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-