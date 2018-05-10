في60 ثانية

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وقفة احتجاجية للمتقاعدين

تبعا لما وصفوه بتواصل التأخير في صرف الزيادات في الأجور على غرار المباشرين بالوظيفة العمومية، نفذ المتقاعدون من مختلف الأسلاك والقطاعات العمومية والخاصة أمس ببنقردان وقفة احتجاجية أمام مكتب دار الضمان الاجتماعي طلبوا خلالها بصرف أجورهم والزيادة في الأجور والمنح التي لم يتم صرفها وذلك حسب الفصل 38 من قانون 1985.

هجمات صاروخية على الرياض

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية 4 صواريخ باليستية أطلق الحوثيون من اليمن فوق سماء الرياض وجازان. وأعلن الحوثيون أن قواتهم الصاروخية قصفت الميناء الجاف، وأهدافا اقتصادية أخرى في الرياض، بدفعة صواريخ باليستية من طراز بركان H2، مؤكدة على إصابة أهدافها بدقة.

إيقاف 24 شخصا وحجز شاحنات تهريب

ذكرت وزارة الدفاع الوطني أن دوريات عسكرية أوقفت فجر أمس 24 شخصا وحجزت شاحنات تهريب بالمنطقة الحدودية العازلة بتطاوين. وأوضحت الوزارة أن الدوريات البرية المشتركة العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة، بجهة "المنزلة"(جنين) قطاع تطاوين، أطلقت عيارات نارية تحذيرية في الهواء، لإيقاف 19 شاحنة تهريب دون لوحات منجمية.

اعتماد خدمة الموعد الالكتروني

شرعت وزارة الشؤون الخارجية، بداية من يوم الاثنين الماضي، في اعتماد خدمة الموعد الالكتروني الخاص بمصلحة المصادقة التابعة للإدارة العامة للشؤون القنصلية. ولاحظت الوزارة في بلاغ لها انها انطلقت في العمل بهذه الخدمة حرصا على مزيد تقريب وتسريع الخدمات ذات الطابع القنصلي ..