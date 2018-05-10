في60 ثانية

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18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
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وقفة احتجاجية للمتقاعدين
تبعا لما وصفوه بتواصل التأخير في صرف الزيادات في الأجور على غرار المباشرين بالوظيفة العمومية، نفذ المتقاعدون من مختلف الأسلاك والقطاعات العمومية والخاصة أمس ببنقردان وقفة احتجاجية أمام مكتب دار الضمان الاجتماعي طلبوا خلالها بصرف أجورهم والزيادة في الأجور والمنح التي لم يتم صرفها وذلك حسب الفصل 38 من قانون 1985.
هجمات صاروخية على الرياض
اعترضت الدفاعات الجوية السعودية 4 صواريخ باليستية أطلق الحوثيون من اليمن فوق سماء الرياض وجازان. وأعلن الحوثيون أن قواتهم الصاروخية قصفت الميناء الجاف، وأهدافا اقتصادية أخرى في الرياض، بدفعة صواريخ باليستية من طراز بركان H2، مؤكدة على إصابة أهدافها بدقة.
إيقاف 24 شخصا وحجز شاحنات تهريب
ذكرت وزارة الدفاع الوطني أن دوريات عسكرية أوقفت فجر أمس 24 شخصا وحجزت شاحنات تهريب بالمنطقة الحدودية العازلة بتطاوين. وأوضحت الوزارة أن الدوريات البرية المشتركة العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة، بجهة "المنزلة"(جنين) قطاع تطاوين، أطلقت عيارات نارية تحذيرية في الهواء، لإيقاف 19 شاحنة تهريب دون لوحات منجمية.
اعتماد خدمة الموعد الالكتروني
شرعت وزارة الشؤون الخارجية، بداية من يوم الاثنين الماضي، في اعتماد خدمة الموعد الالكتروني الخاص بمصلحة المصادقة التابعة للإدارة العامة للشؤون القنصلية. ولاحظت الوزارة في بلاغ لها انها انطلقت في العمل بهذه الخدمة حرصا على مزيد تقريب وتسريع الخدمات ذات الطابع القنصلي ..
وقفة احتجاجية للمتقاعدين
تبعا لما وصفوه بتواصل التأخير في صرف الزيادات في الأجور على غرار المباشرين بالوظيفة العمومية، نفذ المتقاعدون من مختلف الأسلاك والقطاعات العمومية والخاصة أمس ببنقردان وقفة احتجاجية أمام مكتب دار الضمان الاجتماعي طلبوا خلالها بصرف أجورهم والزيادة في الأجور والمنح التي لم يتم صرفها وذلك حسب الفصل 38 من قانون 1985.
هجمات صاروخية على الرياض
اعترضت الدفاعات الجوية السعودية 4 صواريخ باليستية أطلق الحوثيون من اليمن فوق سماء الرياض وجازان. وأعلن الحوثيون أن قواتهم الصاروخية قصفت الميناء الجاف، وأهدافا اقتصادية أخرى في الرياض، بدفعة صواريخ باليستية من طراز بركان H2، مؤكدة على إصابة أهدافها بدقة.
إيقاف 24 شخصا وحجز شاحنات تهريب
ذكرت وزارة الدفاع الوطني أن دوريات عسكرية أوقفت فجر أمس 24 شخصا وحجزت شاحنات تهريب بالمنطقة الحدودية العازلة بتطاوين. وأوضحت الوزارة أن الدوريات البرية المشتركة العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة، بجهة "المنزلة"(جنين) قطاع تطاوين، أطلقت عيارات نارية تحذيرية في الهواء، لإيقاف 19 شاحنة تهريب دون لوحات منجمية.
اعتماد خدمة الموعد الالكتروني
شرعت وزارة الشؤون الخارجية، بداية من يوم الاثنين الماضي، في اعتماد خدمة الموعد الالكتروني الخاص بمصلحة المصادقة التابعة للإدارة العامة للشؤون القنصلية. ولاحظت الوزارة في بلاغ لها انها انطلقت في العمل بهذه الخدمة حرصا على مزيد تقريب وتسريع الخدمات ذات الطابع القنصلي ..
-
22:44المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-