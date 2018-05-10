أسباب تعطل سفرات قطارات الأحواز الجنوبيّة

أفاد مدير الاتصال بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التّونسية، حسان الميعادي، بأن الشركة أصبحت تؤمن منذ يوم الاثنين 7 ماي الجاري 100 سفرة فقط في الضواحي الجنوبية للعاصمة بعد أن لجأت الى حذف 22 سفرة إثر حادث اصطدام قطارين الاسبوع الماضي. مضيفا أن «الشركة بصدد البحث عن حلول عملية لإعادة تسيير القطارات بصفة عادية وتفادي اشكال تعطيل سير الرحلات على متن قطارات الاحواز الجنوبية».