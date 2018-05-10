منحة هندسة خصوصية

أفاد عميد المهندسين التونسيين، أسامة الخريجي، أمس الأربعاء في تصريح إعلامي بأن المهندسين يطالبون بإقرار منحة هندسة خصوصية في القطاع العام. وأوضح الخريجي أن المنحة المراد إقرارها تتراوح بين 500 وألف دينار شهريا بالنسبة للمهندسين العاملين في الوظيفة العمومية لافتا إلى أن التأجير في صفوف المهندسين يعتبر متدنيا جدا في تونس.