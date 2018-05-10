منحة هندسة خصوصية
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22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
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21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
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20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
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17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
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19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
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19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
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نورالدين بالطيبحقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...المزيد >>
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منحة هندسة خصوصية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018
أفاد عميد المهندسين التونسيين، أسامة الخريجي، أمس الأربعاء في تصريح إعلامي بأن المهندسين يطالبون بإقرار منحة هندسة خصوصية في القطاع العام. وأوضح الخريجي أن المنحة المراد إقرارها تتراوح بين 500 وألف دينار شهريا بالنسبة للمهندسين العاملين في الوظيفة العمومية لافتا إلى أن التأجير في صفوف المهندسين يعتبر متدنيا جدا في تونس.
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منحة هندسة خصوصية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018
أفاد عميد المهندسين التونسيين، أسامة الخريجي، أمس الأربعاء في تصريح إعلامي بأن المهندسين يطالبون بإقرار منحة هندسة خصوصية في القطاع العام. وأوضح الخريجي أن المنحة المراد إقرارها تتراوح بين 500 وألف دينار شهريا بالنسبة للمهندسين العاملين في الوظيفة العمومية لافتا إلى أن التأجير في صفوف المهندسين يعتبر متدنيا جدا في تونس.
تونس تتسلم إرهابيا من ألمانيا
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي بأنّ السلطات...المزيد >>
عريضة عالمية من أجل السلام
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
ينظم اتحاد العائلات التونسية والمجلس العالمي للمناضلين ندوة دولية تحت عنوان عريضة دولية من أجل السلام «من...المزيد >>
إيقاف 4 أشخاص سرقوا حواسيب من معهد
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أعلنت وزارة الداخلية أمس إيقاف 4 أشخاص تورّطوا في سرقة 10 حواسيب من معهد ثانوي بحي ابن خلدون بالعاصمة في حين...المزيد >>
القبض على تكفيري يُمجد الإرهاب
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكّنت يوم فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني 02 مارس معتمدية التضامن ولاية أريانة من إلقاء القبض على...المزيد >>
-
22:44المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
نورالدين بالطيبحقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...المزيد >>
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