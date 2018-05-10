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يوم الخميس 10 ماي 2018
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الأخبار السياسية
منحة هندسة خصوصية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

أفاد عميد المهندسين التونسيين، أسامة الخريجي، أمس الأربعاء في تصريح إعلامي بأن المهندسين يطالبون بإقرار منحة هندسة خصوصية في القطاع العام. وأوضح الخريجي أن المنحة المراد إقرارها تتراوح بين 500 وألف دينار شهريا بالنسبة للمهندسين العاملين في الوظيفة العمومية لافتا إلى أن التأجير في صفوف المهندسين يعتبر متدنيا جدا في تونس.

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الأخبار السياسية
منحة هندسة خصوصية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

أفاد عميد المهندسين التونسيين، أسامة الخريجي، أمس الأربعاء في تصريح إعلامي بأن المهندسين يطالبون بإقرار منحة هندسة خصوصية في القطاع العام. وأوضح الخريجي أن المنحة المراد إقرارها تتراوح بين 500 وألف دينار شهريا بالنسبة للمهندسين العاملين في الوظيفة العمومية لافتا إلى أن التأجير في صفوف المهندسين يعتبر متدنيا جدا في تونس.

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تونس تتسلم إرهابيا من ألمانيا
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
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عريضة عالمية من أجل السلام
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
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إيقاف 4 أشخاص سرقوا حواسيب من معهد
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أعلنت وزارة الداخلية أمس إيقاف 4 أشخاص تورّطوا في سرقة 10 حواسيب من معهد ثانوي بحي ابن خلدون بالعاصمة في حين...
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القبض على تكفيري يُمجد الإرهاب
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكّنت يوم فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني 02 مارس معتمدية التضامن ولاية أريانة من إلقاء القبض على...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
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جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات...
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