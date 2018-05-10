دورة تدريبية في صحافة الموبايل

انطلقت مؤخرا بأحد نزل مدينة طبرقة أنشطة الجزء الثاني من برنامج صحافة المواطنة للشمال الغربي الذي ينظمه مركز تطوير الإعلام بالتعاون مع المنظمة الهولندية «فري براس انليميتد» وسفارة هولاندا بتونس والمتمثل في دورة تدريبية في صحافة الموبايل. وتهدف هذه الدورة الى تطوير مهارات تسعة مشاركين من أصل 16 في كيفية استخدام الهواتف الذكية في إنتاج الأخبار والتقارير الصحفية بطرق مهنية وفي أحسن الظروف.