عريضة عالمية من أجل السلام

ينظم اتحاد العائلات التونسية والمجلس العالمي للمناضلين ندوة دولية تحت عنوان عريضة دولية من أجل السلام «من قرطاج الفينيقية الى قرطاج الديمقراطية» وذلك يوم السبت 12 ماي على الساعة الرابعة بعد الظهر بتونس العاصمة. ومن المنتظر ان يتم تقديم عدة مداخلات في مجال السلام والأمن العالميين.