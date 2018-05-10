حقيقتــان... مؤلمتــان

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أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا وبعدد المسجلين ثانيا وهو ما يؤكد استقالة المواطن التونسي من الاهتمام بالشأن العام بعد الحماس الذي عاشه الشارع التونسي في الانتخابات الأولى في 2011 وبدرجة أقل في الانتخابات الثانية في 2014 فضعف الاقبال هو نتيجة فتور الحماس وحالة الاحباط العام الذي يعيشه التونسيون بعد تبخّر أحلامهم في التنمية والتشغيل فرغم أن هذه الانتخابات تعنى أساسا الحياة اليومية للمواطن في حيّه ومدينته أو قريته إلا أن الاقبال كان محدودا جدا وهي رسالة واضحة.
أما الحقيقة الثانية فهي تراجع الثقة في الأحزاب كل الأحزاب بما فيها حزب حركة النهضة الذي فتح الباب لحوالي خمسين بالمائة للمستقلين في قائماته ففوز القائمات المستقلة ومهما كانت حقيقة استقلاليتها يكشف عن انعدام ثقة المواطن في الأحزاب التي لم تعد تغري أحدا بالاستقطاب.
فقدان المواطن لثقته في الأحزاب النتيجة المنطقية لغياب هذه الأحزاب منذ الانتخابات الماضية فلا اجتماعات عامة ولا مقرات مفتوحة ولا حضور مقنع في مجلس نواب الشعب وفي وسائل الاعلام فقد كرّست الأحزاب التي فاق عددها المائتين صورة سلبية لدى المواطن الذي كان محروما من المشاركة السياسية الواسعة قبل 14 جانفي لكنه بعد سبع سنوات عاد الى النقطة الصفر ليس بسبب التضييق على الحريات السياسية بل بسبب فشل الأحزاب في اقناعه.
إن ضعف المشاركة في الانتخابات وغياب الأحزاب عن الشارع من أسوإ ما يمكن ان يحدث في بلاد مازالت بصدد بناء تجربة ديمقراطية في ثقافة لا تؤمن بالاختلاف ولا بالتداول على السلطة وإرث من الديكتاتورية والدماء فالأحزاب والجمعيات والمنظمات والنخب مطالبون جميعا بالعمل على إعادة الاعتبار للعمل الحزبي وتحسيس المواطن بأهمية المشاركة في الشأن العام فالمستقلون وان نجحوا اليوم فلا يمكن ان يعوضوا الأحزاب التي تبقى الاطار الوحيد للمشاركة السياسية.
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا وبعدد المسجلين ثانيا وهو ما يؤكد استقالة المواطن التونسي من الاهتمام بالشأن العام بعد الحماس الذي عاشه الشارع التونسي في الانتخابات الأولى في 2011 وبدرجة أقل في الانتخابات الثانية في 2014 فضعف الاقبال هو نتيجة فتور الحماس وحالة الاحباط العام الذي يعيشه التونسيون بعد تبخّر أحلامهم في التنمية والتشغيل فرغم أن هذه الانتخابات تعنى أساسا الحياة اليومية للمواطن في حيّه ومدينته أو قريته إلا أن الاقبال كان محدودا جدا وهي رسالة واضحة.
أما الحقيقة الثانية فهي تراجع الثقة في الأحزاب كل الأحزاب بما فيها حزب حركة النهضة الذي فتح الباب لحوالي خمسين بالمائة للمستقلين في قائماته ففوز القائمات المستقلة ومهما كانت حقيقة استقلاليتها يكشف عن انعدام ثقة المواطن في الأحزاب التي لم تعد تغري أحدا بالاستقطاب.
فقدان المواطن لثقته في الأحزاب النتيجة المنطقية لغياب هذه الأحزاب منذ الانتخابات الماضية فلا اجتماعات عامة ولا مقرات مفتوحة ولا حضور مقنع في مجلس نواب الشعب وفي وسائل الاعلام فقد كرّست الأحزاب التي فاق عددها المائتين صورة سلبية لدى المواطن الذي كان محروما من المشاركة السياسية الواسعة قبل 14 جانفي لكنه بعد سبع سنوات عاد الى النقطة الصفر ليس بسبب التضييق على الحريات السياسية بل بسبب فشل الأحزاب في اقناعه.
إن ضعف المشاركة في الانتخابات وغياب الأحزاب عن الشارع من أسوإ ما يمكن ان يحدث في بلاد مازالت بصدد بناء تجربة ديمقراطية في ثقافة لا تؤمن بالاختلاف ولا بالتداول على السلطة وإرث من الديكتاتورية والدماء فالأحزاب والجمعيات والمنظمات والنخب مطالبون جميعا بالعمل على إعادة الاعتبار للعمل الحزبي وتحسيس المواطن بأهمية المشاركة في الشأن العام فالمستقلون وان نجحوا اليوم فلا يمكن ان يعوضوا الأحزاب التي تبقى الاطار الوحيد للمشاركة السياسية.
-
22:44المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-