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أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
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الأولى
كاريكاتير اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

كاريكاتير اليوم

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قناة الكيان الصهوني تنشر فيديو لإطلاق صفارات الإنذار في الجولان المحتل
09 ماي 2018 السّاعة 23:53
نشرت قناة الكيان الصهيوني العاشرة قبل قليل، شريط فيديو وثق لحظة إطلاقات صفارات الإنذار وسماع دوي انفجارات...
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الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
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المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
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