حالة الطقس ليوم الخميس 10 ماي 2018

بعض السحب بأغلب المناطق تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالشمال والوسط ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار متفرقة بعد الظهر.

الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات كما تتجاوز مؤقتا 60 أثناء ظهور السحب الرعدية.

البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشمالية وخليج الحمامات قليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 26 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 26 و 31 درجة ببقية الجهات.