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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
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الأولى
الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018 | 20:45

مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ محمد علي خليفة:

أطلقت مجموعة من طلبة السنة الثالثة تنشيط شبابي بالمعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي بئر الباي مشروع "الريحانة الذهبية" وتولّى تأطيره الأستاذان الدكتور مجدي الفارح وفوزي الزعلاني.

ويتزامن المشروع الذي يحمل اسم "الريحانة الذهبية" مع الاحتفالات بشهر التراث، وقد تمّ تقديم جوانب تطبيقية منه على امتداد يومين، الأول بساحة المدن المتوأمة بوسط مدينة سوسة والثاني بقرية أطفال س أو س أكودة، وهو ما يعطي المشروع أيضا بعدا إنسانيا اجتماعيا، فضلا عن بعده الثقافي التراثي.

وضمّ المشروع عدة ورشات كورشة الصناعات التقليدية تحت إشراف رئيسة الرابطة الوطنية للحرفيات بسوسة عفيفة المزابي وفقرة لعرض الأزياء التقليدية وورشة الأكلة الشعبية (وتحديدا الأكلة القلعية، نسبة إلى القلعة الكبرى) إضافة إلى فقرات فرجوية بمشاركة فرقة الصفاء للسلامية بالقلعة الكبرى وإقامة "العرس القلعي" بمشاركة المدارس في المسابقات.

وتضمن اليوم التنشيطي بقرية الأطفال أس و أس بأكودة عرضا فرجويا وهو عرض فولكلوري لفرقة بلال  وفقرات تنشيطية أخرى لفائدة أطفال القرية.

 

 

 

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الأولى
الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018 | 20:45

مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ محمد علي خليفة:

أطلقت مجموعة من طلبة السنة الثالثة تنشيط شبابي بالمعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي بئر الباي مشروع "الريحانة الذهبية" وتولّى تأطيره الأستاذان الدكتور مجدي الفارح وفوزي الزعلاني.

ويتزامن المشروع الذي يحمل اسم "الريحانة الذهبية" مع الاحتفالات بشهر التراث، وقد تمّ تقديم جوانب تطبيقية منه على امتداد يومين، الأول بساحة المدن المتوأمة بوسط مدينة سوسة والثاني بقرية أطفال س أو س أكودة، وهو ما يعطي المشروع أيضا بعدا إنسانيا اجتماعيا، فضلا عن بعده الثقافي التراثي.

وضمّ المشروع عدة ورشات كورشة الصناعات التقليدية تحت إشراف رئيسة الرابطة الوطنية للحرفيات بسوسة عفيفة المزابي وفقرة لعرض الأزياء التقليدية وورشة الأكلة الشعبية (وتحديدا الأكلة القلعية، نسبة إلى القلعة الكبرى) إضافة إلى فقرات فرجوية بمشاركة فرقة الصفاء للسلامية بالقلعة الكبرى وإقامة "العرس القلعي" بمشاركة المدارس في المسابقات.

وتضمن اليوم التنشيطي بقرية الأطفال أس و أس بأكودة عرضا فرجويا وهو عرض فولكلوري لفرقة بلال  وفقرات تنشيطية أخرى لفائدة أطفال القرية.

 

 

 

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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
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