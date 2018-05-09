الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث

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مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ محمد علي خليفة:
أطلقت مجموعة من طلبة السنة الثالثة تنشيط شبابي بالمعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي بئر الباي مشروع "الريحانة الذهبية" وتولّى تأطيره الأستاذان الدكتور مجدي الفارح وفوزي الزعلاني.
ويتزامن المشروع الذي يحمل اسم "الريحانة الذهبية" مع الاحتفالات بشهر التراث، وقد تمّ تقديم جوانب تطبيقية منه على امتداد يومين، الأول بساحة المدن المتوأمة بوسط مدينة سوسة والثاني بقرية أطفال س أو س أكودة، وهو ما يعطي المشروع أيضا بعدا إنسانيا اجتماعيا، فضلا عن بعده الثقافي التراثي.
وضمّ المشروع عدة ورشات كورشة الصناعات التقليدية تحت إشراف رئيسة الرابطة الوطنية للحرفيات بسوسة عفيفة المزابي وفقرة لعرض الأزياء التقليدية وورشة الأكلة الشعبية (وتحديدا الأكلة القلعية، نسبة إلى القلعة الكبرى) إضافة إلى فقرات فرجوية بمشاركة فرقة الصفاء للسلامية بالقلعة الكبرى وإقامة "العرس القلعي" بمشاركة المدارس في المسابقات.
وتضمن اليوم التنشيطي بقرية الأطفال أس و أس بأكودة عرضا فرجويا وهو عرض فولكلوري لفرقة بلال وفقرات تنشيطية أخرى لفائدة أطفال القرية.
مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ محمد علي خليفة:
أطلقت مجموعة من طلبة السنة الثالثة تنشيط شبابي بالمعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي بئر الباي مشروع "الريحانة الذهبية" وتولّى تأطيره الأستاذان الدكتور مجدي الفارح وفوزي الزعلاني.
ويتزامن المشروع الذي يحمل اسم "الريحانة الذهبية" مع الاحتفالات بشهر التراث، وقد تمّ تقديم جوانب تطبيقية منه على امتداد يومين، الأول بساحة المدن المتوأمة بوسط مدينة سوسة والثاني بقرية أطفال س أو س أكودة، وهو ما يعطي المشروع أيضا بعدا إنسانيا اجتماعيا، فضلا عن بعده الثقافي التراثي.
وضمّ المشروع عدة ورشات كورشة الصناعات التقليدية تحت إشراف رئيسة الرابطة الوطنية للحرفيات بسوسة عفيفة المزابي وفقرة لعرض الأزياء التقليدية وورشة الأكلة الشعبية (وتحديدا الأكلة القلعية، نسبة إلى القلعة الكبرى) إضافة إلى فقرات فرجوية بمشاركة فرقة الصفاء للسلامية بالقلعة الكبرى وإقامة "العرس القلعي" بمشاركة المدارس في المسابقات.
وتضمن اليوم التنشيطي بقرية الأطفال أس و أس بأكودة عرضا فرجويا وهو عرض فولكلوري لفرقة بلال وفقرات تنشيطية أخرى لفائدة أطفال القرية.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-