بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة

تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:

اصيب، مساء اليوم الاربعاء، 10 اشخاص عدد منهم من ليبيا واخر من ذهيبة في حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين مدينة ذهيبة والمعبر الحدودي ذهيبة وازن، وفق ما اكده مصدر طبي ل"الشروق اونلاين".

وحسب ذات المصدر، فانه تم نقل جميع الجرحى على جناح السرعة الى المستشفى الجهوي بتطاوين لتفاوت خطورة اصاباتهم، موضحا ان الحادث تمثل في اصطدام سيارتين خفيتين الاولى ليبية والثانية دون لوحات منجمية.