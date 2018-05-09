المنطقة العازلة بالرمادة: وفاة عسكري واصابة اثنين اخرين في حادث انقلاب سيارتهم‎

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:

توفي مساء اليوم الاربعاء، عسكري في حادث انقلاب سيارة عسكرية أثناء قيام تشكيلة بدورية مراقبة بالمنطقة الحدودية العازلة بجهة "المرتبة" من معتمدية الرمادة التابعة لولاية تطاوين، وفق ما اكده مصدر امني ل"الشروق اون لاين".

وحسب ذات المصدر، فقد تم تسخير مروحية لنقل عسكريين اثنين مصابين إلى المستشفى الجهوي بتطاوين لتلقي الاسعافات اللازمة.