بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل

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قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي طالما التزمت إيران به، مشيرا إلى أن بلاده بذلت ما في وسعها للحيلولة دون انسحاب أمريكا من الاتفاق.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات جديدة عليها.
وقال جونسون، اليوم الأربعاء 9 مايو، إنه يجب على واشنطن أن توضح كيف ستتعامل مع جميع مشاكل إيران في المستقبل، مضيفا: "قرار واشنطن بالانسحاب من الاتفاق النووي لا يغير موقفنا، وليس لدينا نوايا للانسحاب"، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وأضاف وزير الخارجية البريطانية: "يجب أن يكون لدى واشنطن طريق آخر للتعامل مع مشاكل إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، ويجب على واشنطن أن توضح كيف ستتعامل مع إيران في المستقبل".
وردا على سؤال من أحد نواب البرلمان البريطاني حول أن انسحاب أمريكا سيجعل إيران غير واثقة في التزام الولايات المتحدة الأمريكية بوعودها، قال جونسون: "يجب على أمريكا إيجاد حلول بديلة".
ويرجع تاريخ الاتفاق النووي إلى عام 2015 عندما وقعت إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى على اتفاقية تحد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وتم الاتفاق في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لكن الرئيس الحالي دونالد ترامب يعتبره من أسوأ الاتفاقات على الإطلاق، وكان يعد بإلغائه منذ تولى منصبه قبل أكثر من عام.
قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي طالما التزمت إيران به، مشيرا إلى أن بلاده بذلت ما في وسعها للحيلولة دون انسحاب أمريكا من الاتفاق.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات جديدة عليها.
وقال جونسون، اليوم الأربعاء 9 مايو، إنه يجب على واشنطن أن توضح كيف ستتعامل مع جميع مشاكل إيران في المستقبل، مضيفا: "قرار واشنطن بالانسحاب من الاتفاق النووي لا يغير موقفنا، وليس لدينا نوايا للانسحاب"، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وأضاف وزير الخارجية البريطانية: "يجب أن يكون لدى واشنطن طريق آخر للتعامل مع مشاكل إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، ويجب على واشنطن أن توضح كيف ستتعامل مع إيران في المستقبل".
وردا على سؤال من أحد نواب البرلمان البريطاني حول أن انسحاب أمريكا سيجعل إيران غير واثقة في التزام الولايات المتحدة الأمريكية بوعودها، قال جونسون: "يجب على أمريكا إيجاد حلول بديلة".
ويرجع تاريخ الاتفاق النووي إلى عام 2015 عندما وقعت إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى على اتفاقية تحد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وتم الاتفاق في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لكن الرئيس الحالي دونالد ترامب يعتبره من أسوأ الاتفاقات على الإطلاق، وكان يعد بإلغائه منذ تولى منصبه قبل أكثر من عام.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-