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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
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الأولى
بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018 | 20:38

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي طالما التزمت إيران به، مشيرا إلى أن بلاده بذلت ما في وسعها للحيلولة دون انسحاب أمريكا من الاتفاق.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات جديدة عليها.

وقال جونسون، اليوم الأربعاء 9 مايو، إنه يجب على واشنطن أن توضح كيف ستتعامل مع جميع مشاكل إيران في المستقبل، مضيفا: "قرار واشنطن بالانسحاب من الاتفاق النووي لا يغير موقفنا، وليس لدينا نوايا للانسحاب"، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأضاف وزير الخارجية البريطانية: "يجب أن يكون لدى واشنطن طريق آخر للتعامل مع مشاكل إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، ويجب على واشنطن أن توضح كيف ستتعامل مع إيران في المستقبل".

وردا على سؤال من أحد نواب البرلمان البريطاني حول أن انسحاب أمريكا سيجعل إيران غير واثقة في التزام الولايات المتحدة الأمريكية بوعودها، قال جونسون: "يجب على أمريكا إيجاد حلول بديلة".

ويرجع تاريخ الاتفاق النووي إلى عام 2015 عندما وقعت إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى على اتفاقية تحد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وتم الاتفاق في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لكن الرئيس الحالي دونالد ترامب يعتبره من أسوأ الاتفاقات على الإطلاق، وكان يعد بإلغائه منذ تولى منصبه قبل أكثر من عام.

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بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018 السّاعة 20:38
قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي طالما التزمت إيران به، مشيرا...
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الأولى
بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018 | 20:38

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي طالما التزمت إيران به، مشيرا إلى أن بلاده بذلت ما في وسعها للحيلولة دون انسحاب أمريكا من الاتفاق.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات جديدة عليها.

وقال جونسون، اليوم الأربعاء 9 مايو، إنه يجب على واشنطن أن توضح كيف ستتعامل مع جميع مشاكل إيران في المستقبل، مضيفا: "قرار واشنطن بالانسحاب من الاتفاق النووي لا يغير موقفنا، وليس لدينا نوايا للانسحاب"، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأضاف وزير الخارجية البريطانية: "يجب أن يكون لدى واشنطن طريق آخر للتعامل مع مشاكل إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، ويجب على واشنطن أن توضح كيف ستتعامل مع إيران في المستقبل".

وردا على سؤال من أحد نواب البرلمان البريطاني حول أن انسحاب أمريكا سيجعل إيران غير واثقة في التزام الولايات المتحدة الأمريكية بوعودها، قال جونسون: "يجب على أمريكا إيجاد حلول بديلة".

ويرجع تاريخ الاتفاق النووي إلى عام 2015 عندما وقعت إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى على اتفاقية تحد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وتم الاتفاق في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لكن الرئيس الحالي دونالد ترامب يعتبره من أسوأ الاتفاقات على الإطلاق، وكان يعد بإلغائه منذ تولى منصبه قبل أكثر من عام.

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قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي طالما التزمت إيران به، مشيرا...
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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
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