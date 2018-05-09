محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري

أعلنت محكمة فليكا غوريكا قرب العاصمة الكرواتية زغرب، اليوم الأربعاء موافقتها في الطور الابتدائي على تسليم السلطات التونسية مشتبه به في أنه وراء أغتيال المهندس محمد الزواري.

واغتيل محمد الزواري (49 عاما) بحوالي 20 رصاصة داخل سيارته في 15 ديسمبر 2016 في مدينة صفاقس.

وقالت المحكمة، في بيان أصدرته في الغرض، "إن الشروط القانونية لتسليم أ.س المقيم في ساراييفو ليحاكم أمام محكمة تونسية متوافرة" بحسب بيان.

وكان المشتبه فيه اوقف يوم 13 مارس الماضي في كرواتيا بموجب مذكرة إيقاف دولية، ووضع في السجن كما قالت المحكمة.

والجدير بالذكر، أنّ التسليم ليس وشيكا، لان قرار المحكمة قد يستأنف أمام المحكمة العليا خاصة وأنّ محامي المتهم أعلن انه سيطعن في الحكم، حيث قال المحامي كريسيمير سكاريتشا إن الوثائق التي قدمتها تونس "غير مكتملة وغير مناسبة" وإنه لا يمكن "استخدامها اساسا لعملية تسليم"،.

وكان الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي، قد أكّد مؤخرا إيقاف المشتبه به في كرواتيا، مؤكدا انه تم التعرف إلى شخصين "نفذا عملية الاغتيال" وأنهما بوسنيان.

وذكر الإعلام الكرواتي أن الموقوف هو البوسني الن كامدزيتشف (46 عاما). وكان قد شارك في حرب البوسنة في التسعينات في صفوف الشرطة الخاصة، واصبح جنديا محترفا بعد النزاع بحسب الاعلام.

وكالات