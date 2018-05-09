محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري

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أعلنت محكمة فليكا غوريكا قرب العاصمة الكرواتية زغرب، اليوم الأربعاء موافقتها في الطور الابتدائي على تسليم السلطات التونسية مشتبه به في أنه وراء أغتيال المهندس محمد الزواري.
واغتيل محمد الزواري (49 عاما) بحوالي 20 رصاصة داخل سيارته في 15 ديسمبر 2016 في مدينة صفاقس.
وقالت المحكمة، في بيان أصدرته في الغرض، "إن الشروط القانونية لتسليم أ.س المقيم في ساراييفو ليحاكم أمام محكمة تونسية متوافرة" بحسب بيان.
وكان المشتبه فيه اوقف يوم 13 مارس الماضي في كرواتيا بموجب مذكرة إيقاف دولية، ووضع في السجن كما قالت المحكمة.
والجدير بالذكر، أنّ التسليم ليس وشيكا، لان قرار المحكمة قد يستأنف أمام المحكمة العليا خاصة وأنّ محامي المتهم أعلن انه سيطعن في الحكم، حيث قال المحامي كريسيمير سكاريتشا إن الوثائق التي قدمتها تونس "غير مكتملة وغير مناسبة" وإنه لا يمكن "استخدامها اساسا لعملية تسليم"،.
وكان الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي، قد أكّد مؤخرا إيقاف المشتبه به في كرواتيا، مؤكدا انه تم التعرف إلى شخصين "نفذا عملية الاغتيال" وأنهما بوسنيان.
وذكر الإعلام الكرواتي أن الموقوف هو البوسني الن كامدزيتشف (46 عاما). وكان قد شارك في حرب البوسنة في التسعينات في صفوف الشرطة الخاصة، واصبح جنديا محترفا بعد النزاع بحسب الاعلام.
أعلنت محكمة فليكا غوريكا قرب العاصمة الكرواتية زغرب، اليوم الأربعاء موافقتها في الطور الابتدائي على تسليم السلطات التونسية مشتبه به في أنه وراء أغتيال المهندس محمد الزواري.
واغتيل محمد الزواري (49 عاما) بحوالي 20 رصاصة داخل سيارته في 15 ديسمبر 2016 في مدينة صفاقس.
وقالت المحكمة، في بيان أصدرته في الغرض، "إن الشروط القانونية لتسليم أ.س المقيم في ساراييفو ليحاكم أمام محكمة تونسية متوافرة" بحسب بيان.
وكان المشتبه فيه اوقف يوم 13 مارس الماضي في كرواتيا بموجب مذكرة إيقاف دولية، ووضع في السجن كما قالت المحكمة.
والجدير بالذكر، أنّ التسليم ليس وشيكا، لان قرار المحكمة قد يستأنف أمام المحكمة العليا خاصة وأنّ محامي المتهم أعلن انه سيطعن في الحكم، حيث قال المحامي كريسيمير سكاريتشا إن الوثائق التي قدمتها تونس "غير مكتملة وغير مناسبة" وإنه لا يمكن "استخدامها اساسا لعملية تسليم"،.
وكان الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي، قد أكّد مؤخرا إيقاف المشتبه به في كرواتيا، مؤكدا انه تم التعرف إلى شخصين "نفذا عملية الاغتيال" وأنهما بوسنيان.
وذكر الإعلام الكرواتي أن الموقوف هو البوسني الن كامدزيتشف (46 عاما). وكان قد شارك في حرب البوسنة في التسعينات في صفوف الشرطة الخاصة، واصبح جنديا محترفا بعد النزاع بحسب الاعلام.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-