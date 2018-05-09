ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق إيران النووي الموقع في 2015 كان خطأ وإنه ينبغي لأوروبا التمسك بالاتفاق ومناقشة توسيع نطاقه.

وقال ماكرون لمحطة (إيه.آر.دي) التلفزيونية الألمانية وفق ترجمة ألمانية “ينبغي أن نعمل مع شركائنا لمنع تصاعد التوتر في المنطقة”.

وأضاف “لذلك من الضروري اليوم أن نوسع على الفور موضوعات النقاش حتى يتسنى لجميع الأطراف المضي صوب اتفاق أوسع نطاقا في وقت ما”.

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، بأن أوروبا أمامها “فرصة محدودة” للحفاظ على الاتفاق النووي مع طهران.

وكالات