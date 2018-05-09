توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس

مكتب قابس - الشروق اون ﻻين - حبيب الحفيان :

اصدر مدير المعهد الأعلى للتصرف بقابس زهير الحاذق ظهر اليوم بلاغا جاء فيه قرار ايقاف اجراء الامتحانات ومطالبا الطلبة بمغادرة المعهد . و يأتي هذا القرار بعد ان تطورت الاختلافات بين الطلبة بمختلف مشاربهم الفكرية من قرار اجراء الامتحانات الجزئية و تطور الأحداث الى التهديدات المتبادلة بالعنف وهو ما اصبح يعرض الأساتذة و الاداريين للخطر وهو ما اضطر مدير المعهد الى اتخاد القرار سالف الذكر .