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الجربوعي: الهيئة اتمت الاجراءات للاعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية
تونس-الشروق اون لاين-سهام السعيدي :
أكد عضو هيئة الانتخابات انيس الجربوعي ان الهيئة اتمت الان كل الإجراءات للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية في حدود الساعة السابعة والنصف مساء.
وحصل تاخير ب6 ساعات ونصف حيث كان الاعلان عن النتائج مبرمجا في الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم.
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الجربوعي: الهيئة اتمت الاجراءات للاعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية
تونس-الشروق اون لاين-سهام السعيدي :
أكد عضو هيئة الانتخابات انيس الجربوعي ان الهيئة اتمت الان كل الإجراءات للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية في حدود الساعة السابعة والنصف مساء.
وحصل تاخير ب6 ساعات ونصف حيث كان الاعلان عن النتائج مبرمجا في الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم.
توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018 السّاعة 21:12
الشروق اون لاين – سهام السعيدي: اعلنت منذ قليل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ندوة صحفية عن توزيع...المزيد >>
حالة الطقس ليوم الخميس 10 ماي 2018
09 ماي 2018 السّاعة 21:04
بعض السحب بأغلب المناطق تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالشمال والوسط ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار متفرقة...المزيد >>
الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018 السّاعة 20:45
مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ محمد علي خليفة: أطلقت مجموعة من طلبة السنة الثالثة تنشيط شبابي بالمعهد...المزيد >>
بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018 السّاعة 20:38
قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي طالما التزمت إيران به، مشيرا...المزيد >>
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-
فاطمة بن عبد الله الكرّايالآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.المزيد >>
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