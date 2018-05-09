الجربوعي: الهيئة اتمت الاجراءات للاعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تونس-الشروق اون لاين-سهام السعيدي :

أكد عضو هيئة الانتخابات انيس الجربوعي ان الهيئة اتمت الان كل الإجراءات للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية في حدود الساعة السابعة والنصف مساء.

وحصل تاخير ب6 ساعات ونصف حيث كان الاعلان عن النتائج مبرمجا في الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم.