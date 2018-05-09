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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
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الأولى
روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018 | 18:58

يقترب المدرب الفرنسي روجيه لومار، من العودة إلى البطولة  التونسية من جديد.

ووصل لومار، اليوم الأربعاء إلى تونس، قادماً من العاصمة البلجيكية بروكسل من أجل اتمام تعاقده مع النادي الصفاقسي، الذي قدم له الأسبوع الماضي عرضًا رسميًا ليكون بديلاً لغازي الغرايري.

وتنتهي مهمة الغرايري، غدًا الخميس مباشرة بعد كلاسيكو الجولة التي تجمع الصفاقسي مع الإفريقي.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضور المدرب الفرنسي، الذي رفض الإدلاء بأي تصريحات لدى وصوله لمطار تونس قرطاج الدولي .

وكان رئيس الصفاقسي منصف خماخم، أكد في تصريحات إذاعية، أن المفاوضات تقدمت بشكل كبير مع لومير، وذلك في إشارة إلى إمكانية توقيع العقود خلال الساعات القليلة القادمة.

يشار إلى أن لومار، سبق له تدريب الترجي موسم 1983 - 1984، كما أشرف على منتخب تونس من 2002 إلى 2008 وحصل على اللقب الوحيد لنسور قرطاج ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2004، وكانت محطته الأخيرة في تونس مع النجم الساحلي موسم 2013 - 2014 وقاده إلى الحصول على كأس تونس.

المصدر: كووورة
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الأولى
روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018 | 18:58

يقترب المدرب الفرنسي روجيه لومار، من العودة إلى البطولة  التونسية من جديد.

ووصل لومار، اليوم الأربعاء إلى تونس، قادماً من العاصمة البلجيكية بروكسل من أجل اتمام تعاقده مع النادي الصفاقسي، الذي قدم له الأسبوع الماضي عرضًا رسميًا ليكون بديلاً لغازي الغرايري.

وتنتهي مهمة الغرايري، غدًا الخميس مباشرة بعد كلاسيكو الجولة التي تجمع الصفاقسي مع الإفريقي.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضور المدرب الفرنسي، الذي رفض الإدلاء بأي تصريحات لدى وصوله لمطار تونس قرطاج الدولي .

وكان رئيس الصفاقسي منصف خماخم، أكد في تصريحات إذاعية، أن المفاوضات تقدمت بشكل كبير مع لومير، وذلك في إشارة إلى إمكانية توقيع العقود خلال الساعات القليلة القادمة.

يشار إلى أن لومار، سبق له تدريب الترجي موسم 1983 - 1984، كما أشرف على منتخب تونس من 2002 إلى 2008 وحصل على اللقب الوحيد لنسور قرطاج ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2004، وكانت محطته الأخيرة في تونس مع النجم الساحلي موسم 2013 - 2014 وقاده إلى الحصول على كأس تونس.

المصدر: كووورة
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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
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