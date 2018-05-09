روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"

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يقترب المدرب الفرنسي روجيه لومار، من العودة إلى البطولة التونسية من جديد.
ووصل لومار، اليوم الأربعاء إلى تونس، قادماً من العاصمة البلجيكية بروكسل من أجل اتمام تعاقده مع النادي الصفاقسي، الذي قدم له الأسبوع الماضي عرضًا رسميًا ليكون بديلاً لغازي الغرايري.
وتنتهي مهمة الغرايري، غدًا الخميس مباشرة بعد كلاسيكو الجولة التي تجمع الصفاقسي مع الإفريقي.
ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضور المدرب الفرنسي، الذي رفض الإدلاء بأي تصريحات لدى وصوله لمطار تونس قرطاج الدولي .
وكان رئيس الصفاقسي منصف خماخم، أكد في تصريحات إذاعية، أن المفاوضات تقدمت بشكل كبير مع لومير، وذلك في إشارة إلى إمكانية توقيع العقود خلال الساعات القليلة القادمة.
يشار إلى أن لومار، سبق له تدريب الترجي موسم 1983 - 1984، كما أشرف على منتخب تونس من 2002 إلى 2008 وحصل على اللقب الوحيد لنسور قرطاج ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2004، وكانت محطته الأخيرة في تونس مع النجم الساحلي موسم 2013 - 2014 وقاده إلى الحصول على كأس تونس.
يقترب المدرب الفرنسي روجيه لومار، من العودة إلى البطولة التونسية من جديد.
ووصل لومار، اليوم الأربعاء إلى تونس، قادماً من العاصمة البلجيكية بروكسل من أجل اتمام تعاقده مع النادي الصفاقسي، الذي قدم له الأسبوع الماضي عرضًا رسميًا ليكون بديلاً لغازي الغرايري.
وتنتهي مهمة الغرايري، غدًا الخميس مباشرة بعد كلاسيكو الجولة التي تجمع الصفاقسي مع الإفريقي.
ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضور المدرب الفرنسي، الذي رفض الإدلاء بأي تصريحات لدى وصوله لمطار تونس قرطاج الدولي .
وكان رئيس الصفاقسي منصف خماخم، أكد في تصريحات إذاعية، أن المفاوضات تقدمت بشكل كبير مع لومير، وذلك في إشارة إلى إمكانية توقيع العقود خلال الساعات القليلة القادمة.
يشار إلى أن لومار، سبق له تدريب الترجي موسم 1983 - 1984، كما أشرف على منتخب تونس من 2002 إلى 2008 وحصل على اللقب الوحيد لنسور قرطاج ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2004، وكانت محطته الأخيرة في تونس مع النجم الساحلي موسم 2013 - 2014 وقاده إلى الحصول على كأس تونس.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-