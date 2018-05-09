أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس

تأهلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، اليوم الأربعاء، إلى ربع نهائي بطولة كانيو للتنس، البالغ مجموع جوائزها 100 ألف دولار.

ففي الدور الثاني للبطولة المقامة في فرنسا، فازت جابر على الرومانية أليكساندرا دولجارو، الصاعدة من التصفيات، بمجموعتين نظيفتين، بعد 52 دقيقة من اللعب بواقع (6-1)، و(6-2).

وتُعتبر بطولة كانيو، التي تقام منافساتها على أرضية ترابية، محطة تحضيرية هامة لأنس، من أجل الإعداد لبطولة رولان جاروس، التي كانت تألقت فيها العام الماضي، وبلغت الدور الثالث.