بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم

جندوبة -الشروق أون لاين -عبد الكريم السلطاني :

في اطار البرنامج الثقافي الوطني "تونس مدن الكتاب والآداب" وباشراف ودعم من وزارة الشؤون الثقافية ومندوبيتها الجهوية والمجلس الجهوي بولاية جندوبة تنظّم من 11 الى 13 ماي 2018 جمعية مهرجان الربيع العربي للآداب والفنون ببوسالم الدورة 32 .

و حسب مدير المهرجان الأستاذ معز العكايشي فإن التظاهرة تهدف الى "تعزيز الآداب والفنون بالجهة كما ان تنوّع برمجته ينصهر في اطار تمكين آهالي ولاية جندوبة من الفعل الثقافي والفني بما يضمن الاشعاع الثقافي والسياحي الخصوصي لولاية جندوبة "ويتضمن البرنامج منبر حواري على موضوع "شعرية النص السردي وسردية النص الشعري " كما سيتم خلال هذه الدورة تكريم الموسيقي المايسترو عبد الرحمان العيادي ابن الجهة كما سيتم تكريم نادي المسرح بدار الثقافة بوسالم بعرض احدى مسرحياته التي توّجت بحصولها خلال السنة الماضية على 3 جوائز خلال فعاليات المهرجان الوطني للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب و من الاشياء الجديدة خلال التظاهرة أنه ستتم ترجمة القصائد والمداخلات التي ستقدّم خلال هذه الدورات وبمختلف اللغات الى اللغة الانقليزية من قبل الشاعرة سنية مدوري بصفتها استاذة انقليزية وستقدّم باللغتين وبطريقة تقنية عصرية الى جانب إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من شعراء الجهة لتقديم انتاجاتهم .

و يشار الى انه خلال هذه الدورة سيكون افتتاح المهرجان مساء يوم 11 ماي باشراف محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية حيث سيتم افتتاح معرض الفنون التشكيلية وافتتاح معرض توثيقي بعنوان" تونس: ذاكرة الصورة" وافتتاح معرض للكتاب ثم تنطلق الأمسية الشعرية الأولى والتي يؤثثها الشعراء الجزائريين الدكتورة زينب الأعوج، جمال الدين بن خليفة، حسناء بروش و من فلسطين الشاعر عدي شتات ومن إسبانيا الشاعر لوي ماريا مارينا و من العراق الشاعر الدكتور عـلاء الأديب و من ليبيا الشاعر يوسف عفط ومن تونس الشعراء يوسف رزوقة، سليم دولة، خالد العجرودي، عبد الستار معروفي، سنية المدوري

وتكون السهرة ومن مقرّ اقامة الضيوف بأحد النزل بمدينة عين دراهم وعلى شرفهم مع حفل موسيقي على شرف الضيوف تحييه فرقة أنوار مجردة والفنان العالمي دجيميل ريدجيبي

ويوم 12 ماي ينظّم المهرجان لفائدة ضيوفه من مختلف الدول جولة سياحية ثقافية بالموقع الأثري ببلاريجيا لتحتضن إثر ذلك المكتبة العمومية ببوسالم ندوة علمية يقدّم خلالها الدكتور مبروك المناعي من تونس مداخلة بعنوان"الشعر والسرد" فمداخلة الدكتورة زينب الأعوج من الجزائر بعنوان"جماليات السرد الشعري" فمداخلة الأستاذ محمد الدلال من تونس بعنوان" في شعرية النص السردي تنظيرا وإجراء"

وفي الفترة المسائية تعرض بدار الثقافة ببوسالم مسرحية "ليل وأحلام" لجمعية مسرح الهواة ببوسالم " وهي من إخراج الأستاذ هشام الشيحي لتكون السهرة شعرية بامضاء الشاعر الاردني سعد الدين شاهين والشاعرة الفرنسية مونيك ماري إيري والشعراء الجزائريين ناصر معماش،عاشور بوكلوة والشاعر المغربي محمد أبو مضا والشعراء التونسيين الطيب شلبي، الأسعد الحمدي، حاتم القيزاني، عادل بوعقة، كمال جبري، جمال الجلاصي، وليد الزريبي، الصحبي العلوي،عائشة الحطاني و عز الدين عزيزي

ويختتم المهرجان يوم 13 ماي الجاري من خلال برنامج متنوّع يتضمن أمسية شعرية مع الشاعرات والشعراء من اسبانيا و من الجزائر و إيران و من تونس و يؤثث السهرة المطربين عدنان الشواشي، الشاذلي الحاجي، رحاب الصغير، آمال غربي وبقيادة المايسترو عبد الرحمان العيادي ويتخلله تكريم ضيوف المهرجان .