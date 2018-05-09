نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك تمكنت اليوم ان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية، تمكنت اليوم الاربعاء من ضبط 03 أشخاص من ذوي السوابق العدلية في مجال المخدرات بجهة نابل أعمارهم تتراوح بين 19 و39 سنة، وبحوزتهم 04 صفائح و16 قطعة من مخدر القنب الهندي "الزطلة" تزن 405 غرامات و33 كبسولة من مخدر "كوكايين" تزن 33 غراما ومبلغ مالي من العملة التونسية قدره 1520 دينارا من عائدات ترويج المخدرات، كما حجزت لديهم ميزان إلكتروني و04 آلات حادة (سكاكين)

وبالتنسيق مع النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.