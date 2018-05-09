بلاغ مروري بمناسبة مباراة الجولة الختامية للبطولة الوطنية بين الترجي وشبيبة القيروان

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قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل انه بمناسبة مباراة الجولة الختامية للبطولة الوطنية المحترفة لكرة القدم التي ستدور يوم الخميس 10 ماي 2018 على 17.00 بالملعب الأولمبي برادس بين فريقي: الترجي الرياضي التونسي والشبيبة الرياضية القيروانية
تعلم إدارة شرطة المرور العموم أنّه تقرّر اتّخاذ الإجراءات التّالية :
أوّلا: يحجّر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطّريق الوطنيّة رقم 01 في الجزء الممتدّ بين مفترق معرض "ب س ب" ومفترق وادي مليان بداية من السّاعة 12.00 إلى السّاعة 21.00 ما عدا القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدّخول.
ثانيا: يكون فتح أبواب الملعب على السّاعة 12.00 وغلقها على السّاعة 16.00 ولا يمكن السّماح بالدّخول بعد هذا التّوقيت مع العلم وأنّ شبابيك التّذاكر مغلقة.
ثالثا: تمّ تخصيص المأوى الجنوبي لسيّارات أحبّاء الترجي الرياضي التونسي ويمكن الوصول إليه عبر الطّريق السّريعة الجنوبيّة مرورا بمفترق وادي مليان.
رابعا: يكون الدّخول إلى المآوي الشّرفيّة عبر المدخل الرّئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (loges) والصّحفيين تجنّبا للاكتظاظ.
خامسا: يمنع اصطحاب الأطفال القصّر دون السّن القانونيّة (أقلّ من 18 سنة) مع ضرورة حمل بطاقة التعريف الوطنيّة.
كما تؤكّد إدارة شرطة المرور على ضرورة احترام قانون الطّرقات والابتعاد عن السّياقة المتهوّرة والسّلوكيات الخطيرة، علما أنّه سيتمّ اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة فيما يتعلّق خاصّة بالنّقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل انه بمناسبة مباراة الجولة الختامية للبطولة الوطنية المحترفة لكرة القدم التي ستدور يوم الخميس 10 ماي 2018 على 17.00 بالملعب الأولمبي برادس بين فريقي: الترجي الرياضي التونسي والشبيبة الرياضية القيروانية
تعلم إدارة شرطة المرور العموم أنّه تقرّر اتّخاذ الإجراءات التّالية :
أوّلا: يحجّر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطّريق الوطنيّة رقم 01 في الجزء الممتدّ بين مفترق معرض "ب س ب" ومفترق وادي مليان بداية من السّاعة 12.00 إلى السّاعة 21.00 ما عدا القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدّخول.
ثانيا: يكون فتح أبواب الملعب على السّاعة 12.00 وغلقها على السّاعة 16.00 ولا يمكن السّماح بالدّخول بعد هذا التّوقيت مع العلم وأنّ شبابيك التّذاكر مغلقة.
ثالثا: تمّ تخصيص المأوى الجنوبي لسيّارات أحبّاء الترجي الرياضي التونسي ويمكن الوصول إليه عبر الطّريق السّريعة الجنوبيّة مرورا بمفترق وادي مليان.
رابعا: يكون الدّخول إلى المآوي الشّرفيّة عبر المدخل الرّئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (loges) والصّحفيين تجنّبا للاكتظاظ.
خامسا: يمنع اصطحاب الأطفال القصّر دون السّن القانونيّة (أقلّ من 18 سنة) مع ضرورة حمل بطاقة التعريف الوطنيّة.
كما تؤكّد إدارة شرطة المرور على ضرورة احترام قانون الطّرقات والابتعاد عن السّياقة المتهوّرة والسّلوكيات الخطيرة، علما أنّه سيتمّ اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة فيما يتعلّق خاصّة بالنّقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-