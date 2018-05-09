بلاغ مروري بمناسبة مباراة الجولة الختامية للبطولة الوطنية بين الترجي وشبيبة القيروان

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل انه بمناسبة مباراة الجولة الختامية للبطولة الوطنية المحترفة لكرة القدم التي ستدور يوم الخميس 10 ماي 2018 على 17.00 بالملعب الأولمبي برادس بين فريقي: الترجي الرياضي التونسي والشبيبة الرياضية القيروانية

تعلم إدارة شرطة المرور العموم أنّه تقرّر اتّخاذ الإجراءات التّالية :

أوّلا: يحجّر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطّريق الوطنيّة رقم 01 في الجزء الممتدّ بين مفترق معرض "ب س ب" ومفترق وادي مليان بداية من السّاعة 12.00 إلى السّاعة 21.00 ما عدا القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدّخول.

ثانيا: يكون فتح أبواب الملعب على السّاعة 12.00 وغلقها على السّاعة 16.00 ولا يمكن السّماح بالدّخول بعد هذا التّوقيت مع العلم وأنّ شبابيك التّذاكر مغلقة.

ثالثا: تمّ تخصيص المأوى الجنوبي لسيّارات أحبّاء الترجي الرياضي التونسي ويمكن الوصول إليه عبر الطّريق السّريعة الجنوبيّة مرورا بمفترق وادي مليان.

رابعا: يكون الدّخول إلى المآوي الشّرفيّة عبر المدخل الرّئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (loges) والصّحفيين تجنّبا للاكتظاظ.

خامسا: يمنع اصطحاب الأطفال القصّر دون السّن القانونيّة (أقلّ من 18 سنة) مع ضرورة حمل بطاقة التعريف الوطنيّة.

كما تؤكّد إدارة شرطة المرور على ضرورة احترام قانون الطّرقات والابتعاد عن السّياقة المتهوّرة والسّلوكيات الخطيرة، علما أنّه سيتمّ اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة فيما يتعلّق خاصّة بالنّقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.