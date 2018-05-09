رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان

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أبدى مسؤولو نادي ريال مدريد، غضبهم الشديد، من الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي، بسبب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم المرينجي.
وتعرض رونالدو لإصابة في الكاحل، بعد تسجيله هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 15 من مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام برشلونة، التي انتهت بنتيجة (2-2)
وأكمل رونالدو الشوط الأول، قبل أن يقرر زيدان إخراجه بين الشوطين، ودخول ماركو أسينسيو بدلا منه.
وقالت صحيفة "الكونفدنسيال" الإسبانية، إن مسؤولي ريال مدريد، غاضبون من زيدان، بسبب الإبقاء على رونالدو داخل الملعب لما يزيد عن نصف ساعة، بعد إصابته.
وأضافت الصحيفة أن رونالدو متفائل بخصوص إصابته، لكنه أصيب بالرعب عندما تدخل عليه جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، لحظة تسجيل الهدف.
وتابعت: "في ريال مدريد يرون أن زيدان كان عليه إخراج كريستيانو من الملعب فور إصابته، رغم رغبته في استكمال اللقاء".
وأوضحت الصحيفة أن رونالدو يخضع لبرنامج خاص في مدريد ويتدرب على فترتين من أجل التعافي من الإصابة وسيخضع لفحوصات طبية أخرى للاطمئنان عليه.
وأشارت إلى أن رونالدو سيعود للملاعب خلال 10 أيام إذا سارت الأمور على ما يرام، مؤكدة أنه قد يشارك في مباراة فياريال، بالجولة الختامية من الليجا، قبل 7 أيام من نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي.
أبدى مسؤولو نادي ريال مدريد، غضبهم الشديد، من الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي، بسبب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم المرينجي.
وتعرض رونالدو لإصابة في الكاحل، بعد تسجيله هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 15 من مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام برشلونة، التي انتهت بنتيجة (2-2)
وأكمل رونالدو الشوط الأول، قبل أن يقرر زيدان إخراجه بين الشوطين، ودخول ماركو أسينسيو بدلا منه.
وقالت صحيفة "الكونفدنسيال" الإسبانية، إن مسؤولي ريال مدريد، غاضبون من زيدان، بسبب الإبقاء على رونالدو داخل الملعب لما يزيد عن نصف ساعة، بعد إصابته.
وأضافت الصحيفة أن رونالدو متفائل بخصوص إصابته، لكنه أصيب بالرعب عندما تدخل عليه جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، لحظة تسجيل الهدف.
وتابعت: "في ريال مدريد يرون أن زيدان كان عليه إخراج كريستيانو من الملعب فور إصابته، رغم رغبته في استكمال اللقاء".
وأوضحت الصحيفة أن رونالدو يخضع لبرنامج خاص في مدريد ويتدرب على فترتين من أجل التعافي من الإصابة وسيخضع لفحوصات طبية أخرى للاطمئنان عليه.
وأشارت إلى أن رونالدو سيعود للملاعب خلال 10 أيام إذا سارت الأمور على ما يرام، مؤكدة أنه قد يشارك في مباراة فياريال، بالجولة الختامية من الليجا، قبل 7 أيام من نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-