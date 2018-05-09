رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان

أبدى مسؤولو نادي ريال مدريد، غضبهم الشديد، من الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي، بسبب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم المرينجي.

وتعرض رونالدو لإصابة في الكاحل، بعد تسجيله هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 15 من مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام برشلونة، التي انتهت بنتيجة (2-2)

وأكمل رونالدو الشوط الأول، قبل أن يقرر زيدان إخراجه بين الشوطين، ودخول ماركو أسينسيو بدلا منه.

وقالت صحيفة "الكونفدنسيال" الإسبانية، إن مسؤولي ريال مدريد، غاضبون من زيدان، بسبب الإبقاء على رونالدو داخل الملعب لما يزيد عن نصف ساعة، بعد إصابته.

وأضافت الصحيفة أن رونالدو متفائل بخصوص إصابته، لكنه أصيب بالرعب عندما تدخل عليه جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، لحظة تسجيل الهدف.

وتابعت: "في ريال مدريد يرون أن زيدان كان عليه إخراج كريستيانو من الملعب فور إصابته، رغم رغبته في استكمال اللقاء".

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو يخضع لبرنامج خاص في مدريد ويتدرب على فترتين من أجل التعافي من الإصابة وسيخضع لفحوصات طبية أخرى للاطمئنان عليه.

وأشارت إلى أن رونالدو سيعود للملاعب خلال 10 أيام إذا سارت الأمور على ما يرام، مؤكدة أنه قد يشارك في مباراة فياريال، بالجولة الختامية من الليجا، قبل 7 أيام من نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي.

وكالات