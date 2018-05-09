دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس

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شكل دعم التعاون العسكري محور اللقاء الذي جمع اليوم الأربعاء، وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي بسفير صربيا بتونس نيكولا لوكي.
وعبر السفير الصربي وفق بلاغ لوزارة الدفاع عن استعداد حكومة بلاده لدعم التعاون مع تونس والعمل على تطويره.
من جهته دعا وزير الدفاع الى العمل على استكشاف مجالات للتعاون العسكري والتأسيس له عبر شراكة خاصة في مجالات التكوين والتصنيع العسكري والصحة العسكرية.
شكل دعم التعاون العسكري محور اللقاء الذي جمع اليوم الأربعاء، وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي بسفير صربيا بتونس نيكولا لوكي.
وعبر السفير الصربي وفق بلاغ لوزارة الدفاع عن استعداد حكومة بلاده لدعم التعاون مع تونس والعمل على تطويره.
من جهته دعا وزير الدفاع الى العمل على استكشاف مجالات للتعاون العسكري والتأسيس له عبر شراكة خاصة في مجالات التكوين والتصنيع العسكري والصحة العسكرية.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-