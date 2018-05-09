دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس

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شكل دعم التعاون العسكري محور اللقاء الذي جمع اليوم الأربعاء، وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي بسفير صربيا بتونس نيكولا لوكي.

وعبر السفير الصربي وفق بلاغ لوزارة الدفاع عن استعداد حكومة بلاده لدعم التعاون مع تونس والعمل على تطويره.

من جهته دعا وزير الدفاع الى العمل على استكشاف مجالات للتعاون العسكري والتأسيس له عبر شراكة خاصة في مجالات التكوين والتصنيع العسكري والصحة العسكرية.

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