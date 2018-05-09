الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية

أعلنت وزارة الداخلية الصهيونية أنها أمرت ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش، بمغادرة البلاد خلال 14 يوما، متهمة إياه بدعم مقاطعة ضد إسرائيل.

وقالت هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، أمس الثلاثاء، إن هذا القرار يثبت سعي إسرائيل لقمع انتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان، وإنها ستطعن على هذا القرار أمام القضاء.

ويحمل مدير مكتب هيومن رايتس ووتش، في إسرائيل، وفلسطين، عمر شاكر، الجنسية الأمريكية. وقد نفى الاتهام الموجه إليه.

وكانت إسرائيل قد حرمت في العام الماضي شاكر من الحصول على تصريح عمل، في خطوة انتقدتها الولايات المتحدة. ومنحته فيما بعد تأشيرة عمل لمدة عام.

وكالات