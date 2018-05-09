مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستوريّة

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صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي على مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الأول بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، والثاني بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال.
كما استمع مجلس الوزراء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية إلى بيانات تتعلق بظروف سير الانتخابات البلدية ووضعية المالية العمومية بالبلاد وتقدم الحكومة في إرساء الهيئات الدستورية.
وجدّد رئيس الجمهورية بالمناسبة تأكيده على ضرورة الاسراع باستكمال تركيز بقية الهيئات وعلى رأسها المحكمة الدستورية مشيرا الى أنّ هذا الإجتماع كان بدعوة منه وفق مقتضيات الدستور الذي يخوّل له الدعوة الى اجتماعات مجلس الوزراء والإشراف عليها.
من جهته قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني وفق تسجيل فيديو ورد على موقع رئاسة الجمهورية إنّ المجلس قد تعرّض إلى عدة نقاط من بينها المصادقة على مشروع القانون المنقح للقانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة وهي مبادرة الحكومة لتجاوز حالة التعطّل أمام استحالة توافق مجلس نواب الشعب لانتخاب أعضائها.
واضاف أنّه تم كذلك التعرّض إلى بيان قدّمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعلّق بالإنتخابات البلدية وظروف انعقادها وسيرها ونتائجها وآخر قدّمه وزير العلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربيّة أكّد من خلاله وجود 6 مشاريع قوانين تمّت المصادقة عل اثنين منهما بمجلس الوزراء في انتظار مصادقة البرلمان.
أمّا وزير المالية رضا شلغوم فقد قدّم بيانا حول المالية العموميّة تعرّض إلى مدى التقدّم في قانون المالية والميزانية إضافة على معطيات حول التوازنات العامة للمالية العمومية خاصة منها المؤشرات الكبرى والحلول المقترحة من طرف الحكومة لتجاوز الصعوبات.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن يوم 20 مارس 2018 في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ62 للاستقلال امكانية تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية في صورة عدم توصّل البرلمان الى انتخاب أعضائها.
يذكر أنّ مكتب مجلس نواب الشعب سينظر خلال اجتماعه المقبل في مشروع رزنامة فتح باب الترشيحات وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وأنّ الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية، التي أجريت يوم 21 مارس الماضي خلال جلسة عامّة، لم تسفر عن انتخاب أي من المترشحين.
وتحصّل المرشحون وهم العياشي الهمامي على 97 صوتا وعبد اللطيف البوعزيزي على 88 صوتا وسناء بن عاشور على 68 صوتا وشكري المبخوت على 55 صوتا وسليم اللغماني 47 صوتا وزهير بن تنفوس على 8 أصوات ونجوى الملولي على 19 صوتا.
كما يشار إلى أنّ البرلمان انتخب في الدورة الأولى المرشّحة روضة الورسيغني، التي حصلت على 150 صوتا وأخفق في انتخاب باقي الأعضاء (3) لغياب التوافق.
صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي على مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الأول بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، والثاني بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال.
كما استمع مجلس الوزراء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية إلى بيانات تتعلق بظروف سير الانتخابات البلدية ووضعية المالية العمومية بالبلاد وتقدم الحكومة في إرساء الهيئات الدستورية.
وجدّد رئيس الجمهورية بالمناسبة تأكيده على ضرورة الاسراع باستكمال تركيز بقية الهيئات وعلى رأسها المحكمة الدستورية مشيرا الى أنّ هذا الإجتماع كان بدعوة منه وفق مقتضيات الدستور الذي يخوّل له الدعوة الى اجتماعات مجلس الوزراء والإشراف عليها.
من جهته قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني وفق تسجيل فيديو ورد على موقع رئاسة الجمهورية إنّ المجلس قد تعرّض إلى عدة نقاط من بينها المصادقة على مشروع القانون المنقح للقانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة وهي مبادرة الحكومة لتجاوز حالة التعطّل أمام استحالة توافق مجلس نواب الشعب لانتخاب أعضائها.
واضاف أنّه تم كذلك التعرّض إلى بيان قدّمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعلّق بالإنتخابات البلدية وظروف انعقادها وسيرها ونتائجها وآخر قدّمه وزير العلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربيّة أكّد من خلاله وجود 6 مشاريع قوانين تمّت المصادقة عل اثنين منهما بمجلس الوزراء في انتظار مصادقة البرلمان.
أمّا وزير المالية رضا شلغوم فقد قدّم بيانا حول المالية العموميّة تعرّض إلى مدى التقدّم في قانون المالية والميزانية إضافة على معطيات حول التوازنات العامة للمالية العمومية خاصة منها المؤشرات الكبرى والحلول المقترحة من طرف الحكومة لتجاوز الصعوبات.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن يوم 20 مارس 2018 في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ62 للاستقلال امكانية تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية في صورة عدم توصّل البرلمان الى انتخاب أعضائها.
يذكر أنّ مكتب مجلس نواب الشعب سينظر خلال اجتماعه المقبل في مشروع رزنامة فتح باب الترشيحات وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وأنّ الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية، التي أجريت يوم 21 مارس الماضي خلال جلسة عامّة، لم تسفر عن انتخاب أي من المترشحين.
وتحصّل المرشحون وهم العياشي الهمامي على 97 صوتا وعبد اللطيف البوعزيزي على 88 صوتا وسناء بن عاشور على 68 صوتا وشكري المبخوت على 55 صوتا وسليم اللغماني 47 صوتا وزهير بن تنفوس على 8 أصوات ونجوى الملولي على 19 صوتا.
كما يشار إلى أنّ البرلمان انتخب في الدورة الأولى المرشّحة روضة الورسيغني، التي حصلت على 150 صوتا وأخفق في انتخاب باقي الأعضاء (3) لغياب التوافق.
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-
-
16:38غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية
09 ماي 2018
-
16:22سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات من امام عمارته
09 ماي 2018
-
16:04سوسة: انقلاب شاحنة محملة بالحديد
09 ماي 2018
-
15:58الشاعرة ريم القمري تصدر مجموعة شعرية في القاهرة
09 ماي 2018
-
15:53قفصة: وقفة احتجاجية للمتقاعدين امام مقر الولاية
09 ماي 2018
-
15:33مواصلة جلسات المفاوضات في القطاع الخاص
09 ماي 2018
-
15:18حاجب العيون: العثور على جثة شاب تتدلى من عمود كهربائي
09 ماي 2018
-
-
14:49تحسن طفيف في ميزان العجز التجاري في نهاية شهر أفريل 2018
09 ماي 2018
-
14:263/4 الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر غير متزوجين
09 ماي 2018
-
14:20المنتخب التونسي لكرة القدم: الاعلان عن القائمة الاولية الاثنين القادم
09 ماي 2018
-
14:12انيس الجربوعي: إحالة 121 ملفا الى النيابة العمومية
09 ماي 2018
-
14:01سيدي بوزيد: فتاة الـ 18 سنة تنتحر شنقا
09 ماي 2018
-
13:57بنزرت: توزيع المقاعد 366 حسب القائمات الفائزة في الانتخابات البلدية
09 ماي 2018
-
13:53وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
09 ماي 2018
-
13:49بطولة بلجيكا: حمدي الحرباوي في صدارة ترتيب الهدافين
09 ماي 2018
-
13:37بوفيشة: أنشطة متنوعة في مهرجان سيدي خليفة
09 ماي 2018
-
13:25منوبة: القبض على شخص صادرة في شأنه 08 مناشير تفتيش
09 ماي 2018