سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات من امام عمارته

سيدي بوزيد – الشروق اون لاين – قيس :

نفذ صباح اليوم عدد من مكونات المجتمع المدني و السياسي بمدينة سيدي بوزيد وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية احتجاجا على ازالة محطة حافلات وسط المدينة من طرف مقاول خاص.

و طالب المحتجون الذين قاموا بغلق الطريق الرئيسية وسط المدينة من السلط المعنية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شأن كل الاشخاص الذين تورطوا في عملية الإزالة و الهدم دون الحصول على ترخيص من قبل النيابة الخصوصية خاصة و أن صاحب العمارة هو فائز في الانتخابات البلدية.

من جهته أكد والي الجهة أنيس ضيف انه و بمجرد اعلامه بالحادثة تحول على عين المكان و قام بمعاينة المحطة و اذن بايقاف عملية الإزالة و الاذن بفتح بحث امني في الغرض و احالة جميع الاطراف المتدخلين من ممثل البلدية و صاحب العمارة التي تنتصب بها شركة خاصة للملابس الجاهزة و المقاول و ممثل الشركة الجهوية للنقل القوافل على انظار النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.