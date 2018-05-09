سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات من امام عمارته

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سيدي بوزيد – الشروق اون لاين – قيس :
نفذ صباح اليوم عدد من مكونات المجتمع المدني و السياسي بمدينة سيدي بوزيد وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية احتجاجا على ازالة محطة حافلات وسط المدينة من طرف مقاول خاص.
و طالب المحتجون الذين قاموا بغلق الطريق الرئيسية وسط المدينة من السلط المعنية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شأن كل الاشخاص الذين تورطوا في عملية الإزالة و الهدم دون الحصول على ترخيص من قبل النيابة الخصوصية خاصة و أن صاحب العمارة هو فائز في الانتخابات البلدية.
من جهته أكد والي الجهة أنيس ضيف انه و بمجرد اعلامه بالحادثة تحول على عين المكان و قام بمعاينة المحطة و اذن بايقاف عملية الإزالة و الاذن بفتح بحث امني في الغرض و احالة جميع الاطراف المتدخلين من ممثل البلدية و صاحب العمارة التي تنتصب بها شركة خاصة للملابس الجاهزة و المقاول و ممثل الشركة الجهوية للنقل القوافل على انظار النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
سيدي بوزيد – الشروق اون لاين – قيس :
نفذ صباح اليوم عدد من مكونات المجتمع المدني و السياسي بمدينة سيدي بوزيد وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية احتجاجا على ازالة محطة حافلات وسط المدينة من طرف مقاول خاص.
و طالب المحتجون الذين قاموا بغلق الطريق الرئيسية وسط المدينة من السلط المعنية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شأن كل الاشخاص الذين تورطوا في عملية الإزالة و الهدم دون الحصول على ترخيص من قبل النيابة الخصوصية خاصة و أن صاحب العمارة هو فائز في الانتخابات البلدية.
من جهته أكد والي الجهة أنيس ضيف انه و بمجرد اعلامه بالحادثة تحول على عين المكان و قام بمعاينة المحطة و اذن بايقاف عملية الإزالة و الاذن بفتح بحث امني في الغرض و احالة جميع الاطراف المتدخلين من ممثل البلدية و صاحب العمارة التي تنتصب بها شركة خاصة للملابس الجاهزة و المقاول و ممثل الشركة الجهوية للنقل القوافل على انظار النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-
-
16:38غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية
09 ماي 2018
-
16:22سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات من امام عمارته
09 ماي 2018
-
16:04سوسة: انقلاب شاحنة محملة بالحديد
09 ماي 2018
-
15:58الشاعرة ريم القمري تصدر مجموعة شعرية في القاهرة
09 ماي 2018
-
15:53قفصة: وقفة احتجاجية للمتقاعدين امام مقر الولاية
09 ماي 2018
-
15:33مواصلة جلسات المفاوضات في القطاع الخاص
09 ماي 2018
-
15:18حاجب العيون: العثور على جثة شاب تتدلى من عمود كهربائي
09 ماي 2018
-
-
14:49تحسن طفيف في ميزان العجز التجاري في نهاية شهر أفريل 2018
09 ماي 2018
-
14:263/4 الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر غير متزوجين
09 ماي 2018
-
14:20المنتخب التونسي لكرة القدم: الاعلان عن القائمة الاولية الاثنين القادم
09 ماي 2018
-
14:12انيس الجربوعي: إحالة 121 ملفا الى النيابة العمومية
09 ماي 2018
-
14:01سيدي بوزيد: فتاة الـ 18 سنة تنتحر شنقا
09 ماي 2018
-
13:57بنزرت: توزيع المقاعد 366 حسب القائمات الفائزة في الانتخابات البلدية
09 ماي 2018
-
13:53وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
09 ماي 2018
-
13:49بطولة بلجيكا: حمدي الحرباوي في صدارة ترتيب الهدافين
09 ماي 2018
-
13:37بوفيشة: أنشطة متنوعة في مهرجان سيدي خليفة
09 ماي 2018
-
13:25منوبة: القبض على شخص صادرة في شأنه 08 مناشير تفتيش
09 ماي 2018