سوسة: انقلاب شاحنة محملة بالحديد

سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

جد منذ قليل حادث مرور على مستوى الطريق السيارة الرابط بين سوسة و النفيضة وتحديدا قرب محطة الإستخلاص بهرقلة تمثل في انزلاق شاحنة ثقيلة محملة بكمية من الحديد مما أسفر عن تعطل حركة المرور لأكثر من ساعة دون تسجيل خسائر بشرية وقد تحول عدد من أعوان الحرس الوطني إلى المكان وتم تسخير آلة جارفة كبيرة الحجم لفتح الطريق وتحويل الشاحنة إلى جانب الطريق هذا وتجدر الإشارة إلى أن السبب الرئيسي في الحادث عدم الانتباه من السائق بحكم قلة النوم حسب ما توفر لنا من معلومات أولية.