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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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الشاعرة ريم القمري تصدر مجموعة شعرية في القاهرة
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الثقافي
الشاعرة ريم القمري تصدر مجموعة شعرية في القاهرة
09 ماي 2018 | 15:58

الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب:

أصدر ت الشاعرة ريم القمري مؤخرا  مجموعتها الشعرية الثالثة في العاصمة المصرية القاهرة عن دار السكرية اهذا الديوان بعنوان " ما لم يقله الحلم " وتواصل فيه ريم القمري تجربتها في قصيدة النثر  ، وقصيدة الومضة وتضمٌنت المجموعة 58نصا و تصدرت الغلاف  لوحة  للشاعرة و التشكيلية التونسية سليمى السرايري .

والحب هو التيمة الأساسية في هذا الديوان الذي يرسخ صوت ريم القمري في المشهد الشعري التونسي .

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الثقافي
الشاعرة ريم القمري تصدر مجموعة شعرية في القاهرة
09 ماي 2018 | 15:58

الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب:

أصدر ت الشاعرة ريم القمري مؤخرا  مجموعتها الشعرية الثالثة في العاصمة المصرية القاهرة عن دار السكرية اهذا الديوان بعنوان " ما لم يقله الحلم " وتواصل فيه ريم القمري تجربتها في قصيدة النثر  ، وقصيدة الومضة وتضمٌنت المجموعة 58نصا و تصدرت الغلاف  لوحة  للشاعرة و التشكيلية التونسية سليمى السرايري .

والحب هو التيمة الأساسية في هذا الديوان الذي يرسخ صوت ريم القمري في المشهد الشعري التونسي .

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الشاعرة ريم القمري تصدر مجموعة شعرية في القاهرة
09 ماي 2018 السّاعة 15:58
الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب: أصدر ت الشاعرة ريم القمري مؤخرا مجموعتها الشعرية الثالثة في العاصمة...
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بوفيشة: أنشطة متنوعة في مهرجان سيدي خليفة
09 ماي 2018 السّاعة 13:37
تنطلق بعد غد الجمعة فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان سيدي خليفة بمعتمدية بوفيشة والتي تتواصل لمدة ثلاثة أيام...
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الممثلة السورية نادين خوري ضيفة على ملتقى الأقلام الواعدة بصفاقس
09 ماي 2018 السّاعة 13:00
الشروق أون لاين – مكتب صفاقس - راشد شعور: بادرة من المنتدى العالمي للشباب المنتظم بسوسة من 11 إلى 13 ماي 2018 تحل...
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عروض اليوم
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال الخميس 17 ماي رمضان.. ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان! مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية...... النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
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