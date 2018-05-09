الشاعرة ريم القمري تصدر مجموعة شعرية في القاهرة

الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب:

أصدر ت الشاعرة ريم القمري مؤخرا مجموعتها الشعرية الثالثة في العاصمة المصرية القاهرة عن دار السكرية اهذا الديوان بعنوان " ما لم يقله الحلم " وتواصل فيه ريم القمري تجربتها في قصيدة النثر ، وقصيدة الومضة وتضمٌنت المجموعة 58نصا و تصدرت الغلاف لوحة للشاعرة و التشكيلية التونسية سليمى السرايري .

والحب هو التيمة الأساسية في هذا الديوان الذي يرسخ صوت ريم القمري في المشهد الشعري التونسي .