قفصة: وقفة احتجاجية للمتقاعدين امام مقر الولاية

مكتب قفصة – الشروق اون لاين- عادل عكرمي:

نفذ صباح اليوم الاربعاء عدد من المتقاعدين من مختلف القطاعات المهنية وقفة احتجاجية امام مقر ولاية قفصة رافعين عديد الشعارات المطالبة بصفة خاصة بتفعيل الفصل عدد 37 جديد من القانون عدد 43 لسنة 2017 المتعلق بالتعديل الآلي للجريات اضافة الى مطالبتهم بمستحقاتهم المالية لسنتي 2016-2017 التي لم يتم صرفها من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كما اكدوا على ضرورة انتظام تنزيل جراياتهم دون تأخير.