مواصلة جلسات المفاوضات في القطاع الخاص

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انعقدت مساء يوم أمس الثلاثاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية ، اللجنة المركزية للمفاوضات الاجتماعية بالقطاع الخاص لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية لسنة 2018 خصّصت لتبادل وتدارس مشاريع الاتفاق الاطاري لكلّ طرف.
واتفق الطرفان خلال هذه الجلسة التي تراسها وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وبحضور الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري وخليل الغرياني والناصر الجلجلي وبشير بوجدي وسامي السليني عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، على تناول القضايا المشتركة العامة في اطار مركزي.
انعقدت مساء يوم أمس الثلاثاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية ، اللجنة المركزية للمفاوضات الاجتماعية بالقطاع الخاص لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية لسنة 2018 خصّصت لتبادل وتدارس مشاريع الاتفاق الاطاري لكلّ طرف.
واتفق الطرفان خلال هذه الجلسة التي تراسها وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وبحضور الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري وخليل الغرياني والناصر الجلجلي وبشير بوجدي وسامي السليني عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، على تناول القضايا المشتركة العامة في اطار مركزي.
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-
-
16:38غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية
09 ماي 2018
-
16:22سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات من امام عمارته
09 ماي 2018
-
16:04سوسة: انقلاب شاحنة محملة بالحديد
09 ماي 2018
-
15:58الشاعرة ريم القمري تصدر مجموعة شعرية في القاهرة
09 ماي 2018
-
15:53قفصة: وقفة احتجاجية للمتقاعدين امام مقر الولاية
09 ماي 2018
-
15:33مواصلة جلسات المفاوضات في القطاع الخاص
09 ماي 2018
-
15:18حاجب العيون: العثور على جثة شاب تتدلى من عمود كهربائي
09 ماي 2018
-
-
14:49تحسن طفيف في ميزان العجز التجاري في نهاية شهر أفريل 2018
09 ماي 2018
-
14:263/4 الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر غير متزوجين
09 ماي 2018
-
14:20المنتخب التونسي لكرة القدم: الاعلان عن القائمة الاولية الاثنين القادم
09 ماي 2018
-
14:12انيس الجربوعي: إحالة 121 ملفا الى النيابة العمومية
09 ماي 2018
-
14:01سيدي بوزيد: فتاة الـ 18 سنة تنتحر شنقا
09 ماي 2018
-
13:57بنزرت: توزيع المقاعد 366 حسب القائمات الفائزة في الانتخابات البلدية
09 ماي 2018
-
13:53وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
09 ماي 2018
-
13:49بطولة بلجيكا: حمدي الحرباوي في صدارة ترتيب الهدافين
09 ماي 2018
-
13:37بوفيشة: أنشطة متنوعة في مهرجان سيدي خليفة
09 ماي 2018
-
13:25منوبة: القبض على شخص صادرة في شأنه 08 مناشير تفتيش
09 ماي 2018