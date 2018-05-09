مواصلة جلسات المفاوضات في القطاع الخاص

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

انعقدت مساء يوم أمس الثلاثاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية ، اللجنة المركزية للمفاوضات الاجتماعية بالقطاع الخاص لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية لسنة 2018 خصّصت لتبادل وتدارس مشاريع الاتفاق الاطاري لكلّ طرف.

واتفق الطرفان خلال هذه الجلسة التي تراسها وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وبحضور الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري وخليل الغرياني والناصر الجلجلي وبشير بوجدي وسامي السليني عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، على تناول القضايا المشتركة العامة في اطار مركزي.