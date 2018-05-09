حاجب العيون: العثور على جثة شاب تتدلى من عمود كهربائي
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حاجب العيون: العثور على جثة شاب تتدلى من عمود كهربائي
مكتب القيروان- الشروق اون لاين- أيمن المحرزي:
تم العثور اليوم الأربعاء 9 ماي 2018 على جثة شاب تتدلى من عمود كهربائي بمنطقة الرحيمة بأحواز معتمدية حاجب العيون من ولاية القيروان.
و بإبلاغ أعوان الحرس الوطني ، حلوا على عين المكان وتم انزال الجثة من قبل أعوان الحماية المدنية ونقلها لقسم التشريح بالمستشفى الجهوي القيروان مع فتح محضر بحث لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.
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حاجب العيون: العثور على جثة شاب تتدلى من عمود كهربائي
مكتب القيروان- الشروق اون لاين- أيمن المحرزي:
تم العثور اليوم الأربعاء 9 ماي 2018 على جثة شاب تتدلى من عمود كهربائي بمنطقة الرحيمة بأحواز معتمدية حاجب العيون من ولاية القيروان.
و بإبلاغ أعوان الحرس الوطني ، حلوا على عين المكان وتم انزال الجثة من قبل أعوان الحماية المدنية ونقلها لقسم التشريح بالمستشفى الجهوي القيروان مع فتح محضر بحث لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.
الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018 السّاعة 17:01
أعلنت وزارة الداخلية الصهيونية أنها أمرت ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش، بمغادرة البلاد خلال 14 يوما، متهمة...المزيد >>
مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستوريّة
09 ماي 2018 السّاعة 16:46
صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي على مشروعي قانونين...المزيد >>
غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية
09 ماي 2018 السّاعة 16:38
أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه، التي ستخوض مباراة اليوم الأربعاء، أمام مضيفه...المزيد >>
سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات من امام عمارته
09 ماي 2018 السّاعة 16:22
سيدي بوزيد – الشروق اون لاين – قيس : نفذ صباح اليوم عدد من مكونات المجتمع المدني و السياسي بمدينة سيدي بوزيد...المزيد >>
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-
-
16:38غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية
09 ماي 2018
-
16:22سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات من امام عمارته
09 ماي 2018
-
16:04سوسة: انقلاب شاحنة محملة بالحديد
09 ماي 2018
-
15:58الشاعرة ريم القمري تصدر مجموعة شعرية في القاهرة
09 ماي 2018
-
15:53قفصة: وقفة احتجاجية للمتقاعدين امام مقر الولاية
09 ماي 2018
-
15:33مواصلة جلسات المفاوضات في القطاع الخاص
09 ماي 2018
-
15:18حاجب العيون: العثور على جثة شاب تتدلى من عمود كهربائي
09 ماي 2018
-
-
14:49تحسن طفيف في ميزان العجز التجاري في نهاية شهر أفريل 2018
09 ماي 2018
-
14:263/4 الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر غير متزوجين
09 ماي 2018
-
14:20المنتخب التونسي لكرة القدم: الاعلان عن القائمة الاولية الاثنين القادم
09 ماي 2018
-
14:12انيس الجربوعي: إحالة 121 ملفا الى النيابة العمومية
09 ماي 2018
-
14:01سيدي بوزيد: فتاة الـ 18 سنة تنتحر شنقا
09 ماي 2018
-
13:57بنزرت: توزيع المقاعد 366 حسب القائمات الفائزة في الانتخابات البلدية
09 ماي 2018
-
13:53وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
09 ماي 2018
-
13:49بطولة بلجيكا: حمدي الحرباوي في صدارة ترتيب الهدافين
09 ماي 2018
-
13:37بوفيشة: أنشطة متنوعة في مهرجان سيدي خليفة
09 ماي 2018
-
13:25منوبة: القبض على شخص صادرة في شأنه 08 مناشير تفتيش
09 ماي 2018
عبد الجليل المسعوديدرس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...المزيد >>
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