حاجب العيون: العثور على جثة شاب تتدلى من عمود كهربائي

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مكتب القيروان- الشروق اون لاين- أيمن المحرزي:

تم العثور اليوم الأربعاء 9 ماي 2018 على جثة شاب تتدلى من عمود كهربائي بمنطقة الرحيمة بأحواز معتمدية حاجب العيون من ولاية القيروان.

و بإبلاغ أعوان الحرس الوطني ، حلوا على عين المكان وتم انزال الجثة من قبل أعوان الحماية المدنية ونقلها لقسم التشريح بالمستشفى الجهوي القيروان مع فتح محضر بحث لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.