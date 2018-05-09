بعد منعها 80 تلميذا من اجتياز الباكالوريا التجريبية: مندوبية التربية بالقيروان توضح ‎

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مكتب القيروان – الشروق اون لاين - أيمن المحرزي:
اكد مندوب التربية بالقيروان في تصريح للشروق اون لاين ، أن المندوبية الجهوية بالقيروان وبعد فتح بحث إداري حول التثبت من المترشحين من المعاهد الخاصة والسنوات النهائية اثبتت ان 80 تلميذا يدرسون في الباكالوريا بكامل ولاية القيروان مسارهم الدراسي غير سليم من بينهم 46 تلميذا بمدرسة خاصة بحاجب العيون واكد ان المندوبية الجهوية اتخذت قرار منعهم من اجتياز امتحان الباكالوريا التجريبي اليوم كما ستتخذ إجراءات ردعية في شأن كل المؤسسات المخالفة للقوانين .
مكتب القيروان – الشروق اون لاين - أيمن المحرزي:
اكد مندوب التربية بالقيروان في تصريح للشروق اون لاين ، أن المندوبية الجهوية بالقيروان وبعد فتح بحث إداري حول التثبت من المترشحين من المعاهد الخاصة والسنوات النهائية اثبتت ان 80 تلميذا يدرسون في الباكالوريا بكامل ولاية القيروان مسارهم الدراسي غير سليم من بينهم 46 تلميذا بمدرسة خاصة بحاجب العيون واكد ان المندوبية الجهوية اتخذت قرار منعهم من اجتياز امتحان الباكالوريا التجريبي اليوم كما ستتخذ إجراءات ردعية في شأن كل المؤسسات المخالفة للقوانين .
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-
-
16:38غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية
09 ماي 2018
-
16:22سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات من امام عمارته
09 ماي 2018
-
16:04سوسة: انقلاب شاحنة محملة بالحديد
09 ماي 2018
-
15:58الشاعرة ريم القمري تصدر مجموعة شعرية في القاهرة
09 ماي 2018
-
15:53قفصة: وقفة احتجاجية للمتقاعدين امام مقر الولاية
09 ماي 2018
-
15:33مواصلة جلسات المفاوضات في القطاع الخاص
09 ماي 2018
-
15:18حاجب العيون: العثور على جثة شاب تتدلى من عمود كهربائي
09 ماي 2018
-
-
14:49تحسن طفيف في ميزان العجز التجاري في نهاية شهر أفريل 2018
09 ماي 2018
-
14:263/4 الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر غير متزوجين
09 ماي 2018
-
14:20المنتخب التونسي لكرة القدم: الاعلان عن القائمة الاولية الاثنين القادم
09 ماي 2018
-
14:12انيس الجربوعي: إحالة 121 ملفا الى النيابة العمومية
09 ماي 2018
-
14:01سيدي بوزيد: فتاة الـ 18 سنة تنتحر شنقا
09 ماي 2018
-
13:57بنزرت: توزيع المقاعد 366 حسب القائمات الفائزة في الانتخابات البلدية
09 ماي 2018
-
13:53وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
09 ماي 2018
-
13:49بطولة بلجيكا: حمدي الحرباوي في صدارة ترتيب الهدافين
09 ماي 2018
-
13:37بوفيشة: أنشطة متنوعة في مهرجان سيدي خليفة
09 ماي 2018
-
13:25منوبة: القبض على شخص صادرة في شأنه 08 مناشير تفتيش
09 ماي 2018