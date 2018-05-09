الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 09 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
بعد منعها 80 تلميذا من اجتياز الباكالوريا التجريبية: مندوبية التربية بالقيروان توضح ‎
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال الخميس 17 ماي رمضان.. ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان! مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية...... النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
الأولى
بعد منعها 80 تلميذا من اجتياز الباكالوريا التجريبية: مندوبية التربية بالقيروان توضح ‎
09 ماي 2018 | 15:08

مكتب القيروان – الشروق اون لاين - أيمن المحرزي:

اكد مندوب التربية بالقيروان في تصريح للشروق اون لاين ، أن المندوبية الجهوية بالقيروان وبعد فتح بحث إداري حول التثبت من المترشحين من المعاهد  الخاصة   والسنوات النهائية اثبتت ان 80 تلميذا يدرسون في الباكالوريا  بكامل ولاية القيروان  مسارهم الدراسي غير سليم من بينهم 46 تلميذا بمدرسة خاصة بحاجب العيون واكد ان المندوبية الجهوية اتخذت قرار منعهم من اجتياز امتحان الباكالوريا التجريبي اليوم كما ستتخذ إجراءات ردعية في شأن كل المؤسسات المخالفة للقوانين .

 

تقرؤون أيضا
الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018 السّاعة 17:01
أعلنت وزارة الداخلية الصهيونية أنها أمرت ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش، بمغادرة البلاد خلال 14 يوما، متهمة...
المزيد >>
مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستوريّة
09 ماي 2018 السّاعة 16:46
صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي على مشروعي قانونين...
المزيد >>
غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية
09 ماي 2018 السّاعة 16:38
أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه، التي ستخوض مباراة اليوم الأربعاء، أمام مضيفه...
المزيد >>
سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات من امام عمارته
09 ماي 2018 السّاعة 16:22
سيدي بوزيد – الشروق اون لاين – قيس : نفذ صباح اليوم عدد من مكونات المجتمع المدني و السياسي بمدينة سيدي بوزيد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
بعد منعها 80 تلميذا من اجتياز الباكالوريا التجريبية: مندوبية التربية بالقيروان توضح ‎
09 ماي 2018 | 15:08

مكتب القيروان – الشروق اون لاين - أيمن المحرزي:

اكد مندوب التربية بالقيروان في تصريح للشروق اون لاين ، أن المندوبية الجهوية بالقيروان وبعد فتح بحث إداري حول التثبت من المترشحين من المعاهد  الخاصة   والسنوات النهائية اثبتت ان 80 تلميذا يدرسون في الباكالوريا  بكامل ولاية القيروان  مسارهم الدراسي غير سليم من بينهم 46 تلميذا بمدرسة خاصة بحاجب العيون واكد ان المندوبية الجهوية اتخذت قرار منعهم من اجتياز امتحان الباكالوريا التجريبي اليوم كما ستتخذ إجراءات ردعية في شأن كل المؤسسات المخالفة للقوانين .

 

تقرؤون أيضا
الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018 السّاعة 17:01
أعلنت وزارة الداخلية الصهيونية أنها أمرت ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش، بمغادرة البلاد خلال 14 يوما، متهمة...
المزيد >>
مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستوريّة
09 ماي 2018 السّاعة 16:46
صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي على مشروعي قانونين...
المزيد >>
غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية
09 ماي 2018 السّاعة 16:38
أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه، التي ستخوض مباراة اليوم الأربعاء، أمام مضيفه...
المزيد >>
سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات من امام عمارته
09 ماي 2018 السّاعة 16:22
سيدي بوزيد – الشروق اون لاين – قيس : نفذ صباح اليوم عدد من مكونات المجتمع المدني و السياسي بمدينة سيدي بوزيد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال الخميس 17 ماي رمضان.. ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان! مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية...... النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم
﻿