بعد منعها 80 تلميذا من اجتياز الباكالوريا التجريبية: مندوبية التربية بالقيروان توضح ‎

مكتب القيروان – الشروق اون لاين - أيمن المحرزي:

اكد مندوب التربية بالقيروان في تصريح للشروق اون لاين ، أن المندوبية الجهوية بالقيروان وبعد فتح بحث إداري حول التثبت من المترشحين من المعاهد الخاصة والسنوات النهائية اثبتت ان 80 تلميذا يدرسون في الباكالوريا بكامل ولاية القيروان مسارهم الدراسي غير سليم من بينهم 46 تلميذا بمدرسة خاصة بحاجب العيون واكد ان المندوبية الجهوية اتخذت قرار منعهم من اجتياز امتحان الباكالوريا التجريبي اليوم كما ستتخذ إجراءات ردعية في شأن كل المؤسسات المخالفة للقوانين .