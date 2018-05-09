3/4 الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر غير متزوجين

-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-
-
16:38غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية
09 ماي 2018
-
16:22سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات من امام عمارته
09 ماي 2018
-
16:04سوسة: انقلاب شاحنة محملة بالحديد
09 ماي 2018
-
15:58الشاعرة ريم القمري تصدر مجموعة شعرية في القاهرة
09 ماي 2018
-
15:53قفصة: وقفة احتجاجية للمتقاعدين امام مقر الولاية
09 ماي 2018
-
15:33مواصلة جلسات المفاوضات في القطاع الخاص
09 ماي 2018
-
15:18حاجب العيون: العثور على جثة شاب تتدلى من عمود كهربائي
09 ماي 2018
-
-
14:49تحسن طفيف في ميزان العجز التجاري في نهاية شهر أفريل 2018
09 ماي 2018
-
14:263/4 الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر غير متزوجين
09 ماي 2018
-
14:20المنتخب التونسي لكرة القدم: الاعلان عن القائمة الاولية الاثنين القادم
09 ماي 2018
-
14:12انيس الجربوعي: إحالة 121 ملفا الى النيابة العمومية
09 ماي 2018
-
14:01سيدي بوزيد: فتاة الـ 18 سنة تنتحر شنقا
09 ماي 2018
-
13:57بنزرت: توزيع المقاعد 366 حسب القائمات الفائزة في الانتخابات البلدية
09 ماي 2018
-
13:53وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
09 ماي 2018
-
13:49بطولة بلجيكا: حمدي الحرباوي في صدارة ترتيب الهدافين
09 ماي 2018
-
13:37بوفيشة: أنشطة متنوعة في مهرجان سيدي خليفة
09 ماي 2018
-
13:25منوبة: القبض على شخص صادرة في شأنه 08 مناشير تفتيش
09 ماي 2018
كشفت دراسة حول مخاطر عودة المقاتلين التونسيين من بؤر التوتر، أن قرابة ثلاثة أرباع الإرهابيين المستجوبين هم من غير المتزوجين، وأن 87% منهم يقدر مستواهم التعليمي بالمتوسط.
وتم اليوم الاربعاء أثناء ندوة صحفية، تقديم هذه الدراسة التي أعدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية الهولندية ومركزي دراسات من هولندا والولايات المتحدة الأمريكية.
وصرح المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ناجي جلول، بأن هذه الدراسة النوعية سلطت الضوء على الدوافع التي يتحول بسببها الشباب إلى إرهابيين، وتجاوز الصور النمطية السائدة بشأنهم.
وأوضح أن أغلب العائدين من بؤر التوتر ينتمون إلى الأحياء الفقيرة، وأن أغلب المستجوبين يملكون ثقافة دينية محدودة قبل تبنيهم للأفكار الارهابية، ولديهم أيضا شعور متدني بالانتماء للوطن يقابله شعور كبير بالانتماء للعائلة الصغيرة، مضيفا أن أغلبهم يعتريهم شعور بالاحباط والتهميش والحيف الاجتماعي، وليس لهم أية ثقة في أجهزة الدولة.
ولقد إرتكزت هذه الدراسة الأكاديمية، التي تم اجراؤها في الفترة الممتدة من 2011 إلى 2014 ، على مقابلات فردية مع 83 سجينا تونسيا من الذين صدرت في شأنهم أحكام باتة في قضايا الارهاب. كما تضمنت لقاءات مع مجموعات عائدة من بؤر توتر، تتكون كل واحدة منها من 6 أشخاص، أجراها عدد من الخبراء المختصين في علم الاجتماع وعلم النفس.
كما تضمنت الدراسة، إجراء 30 مقابلة مع إطارات سجنية قائمة على شؤون المساجين المورطين في قضيا الإرهاب، وتحليل عدد من محاضر الاستنطاق للعائدين من سوريا ممن شاركوا في النزاعات المسلحة الدائرة هناك.
من جانبه، أكد المنسق العام للدراسة محمد فخر الدين اللواتي، أن هذه الدراسة تعتبر محاولة فهم للوضعية، من أجل إرساء استراتيجية وطنية لمكافحة ظاهرة التطرف، وذلك من خلال دراسة خصوصية المسارات الحياتية للعينة المستجوبة، قصد التعرف على الأسباب التي دفعتها إلى تبني الأفكار الإرهابية.
وأفاد بأن الدراسة أظهرت أن تبني بعض الأفراد لمثل هذه الأفكار، يعود إلى معاناتهم من 5 أشكال من التهميش (الإقتصادي والإجتماعي والسياسي والثقافي والإعلامي)، في المقابل سوقت الجماعات الارهابية لخطاب يلبي كافة انتظارات الشباب الذي ينتمي أغلبهم إلى الجهات الفقيرة والمهمشة، مبرزا ضرورة إعادة النظر في المنظومة الصحية والتربوية والتعليمية.
كشفت دراسة حول مخاطر عودة المقاتلين التونسيين من بؤر التوتر، أن قرابة ثلاثة أرباع الإرهابيين المستجوبين هم من غير المتزوجين، وأن 87% منهم يقدر مستواهم التعليمي بالمتوسط.
وتم اليوم الاربعاء أثناء ندوة صحفية، تقديم هذه الدراسة التي أعدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية الهولندية ومركزي دراسات من هولندا والولايات المتحدة الأمريكية.
وصرح المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ناجي جلول، بأن هذه الدراسة النوعية سلطت الضوء على الدوافع التي يتحول بسببها الشباب إلى إرهابيين، وتجاوز الصور النمطية السائدة بشأنهم.
وأوضح أن أغلب العائدين من بؤر التوتر ينتمون إلى الأحياء الفقيرة، وأن أغلب المستجوبين يملكون ثقافة دينية محدودة قبل تبنيهم للأفكار الارهابية، ولديهم أيضا شعور متدني بالانتماء للوطن يقابله شعور كبير بالانتماء للعائلة الصغيرة، مضيفا أن أغلبهم يعتريهم شعور بالاحباط والتهميش والحيف الاجتماعي، وليس لهم أية ثقة في أجهزة الدولة.
ولقد إرتكزت هذه الدراسة الأكاديمية، التي تم اجراؤها في الفترة الممتدة من 2011 إلى 2014 ، على مقابلات فردية مع 83 سجينا تونسيا من الذين صدرت في شأنهم أحكام باتة في قضايا الارهاب. كما تضمنت لقاءات مع مجموعات عائدة من بؤر توتر، تتكون كل واحدة منها من 6 أشخاص، أجراها عدد من الخبراء المختصين في علم الاجتماع وعلم النفس.
كما تضمنت الدراسة، إجراء 30 مقابلة مع إطارات سجنية قائمة على شؤون المساجين المورطين في قضيا الإرهاب، وتحليل عدد من محاضر الاستنطاق للعائدين من سوريا ممن شاركوا في النزاعات المسلحة الدائرة هناك.
من جانبه، أكد المنسق العام للدراسة محمد فخر الدين اللواتي، أن هذه الدراسة تعتبر محاولة فهم للوضعية، من أجل إرساء استراتيجية وطنية لمكافحة ظاهرة التطرف، وذلك من خلال دراسة خصوصية المسارات الحياتية للعينة المستجوبة، قصد التعرف على الأسباب التي دفعتها إلى تبني الأفكار الإرهابية.
وأفاد بأن الدراسة أظهرت أن تبني بعض الأفراد لمثل هذه الأفكار، يعود إلى معاناتهم من 5 أشكال من التهميش (الإقتصادي والإجتماعي والسياسي والثقافي والإعلامي)، في المقابل سوقت الجماعات الارهابية لخطاب يلبي كافة انتظارات الشباب الذي ينتمي أغلبهم إلى الجهات الفقيرة والمهمشة، مبرزا ضرورة إعادة النظر في المنظومة الصحية والتربوية والتعليمية.
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-
-
16:38غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية
09 ماي 2018
-
16:22سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات من امام عمارته
09 ماي 2018
-
16:04سوسة: انقلاب شاحنة محملة بالحديد
09 ماي 2018
-
15:58الشاعرة ريم القمري تصدر مجموعة شعرية في القاهرة
09 ماي 2018
-
15:53قفصة: وقفة احتجاجية للمتقاعدين امام مقر الولاية
09 ماي 2018
-
15:33مواصلة جلسات المفاوضات في القطاع الخاص
09 ماي 2018
-
15:18حاجب العيون: العثور على جثة شاب تتدلى من عمود كهربائي
09 ماي 2018
-
-
14:49تحسن طفيف في ميزان العجز التجاري في نهاية شهر أفريل 2018
09 ماي 2018
-
14:263/4 الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر غير متزوجين
09 ماي 2018
-
14:20المنتخب التونسي لكرة القدم: الاعلان عن القائمة الاولية الاثنين القادم
09 ماي 2018
-
14:12انيس الجربوعي: إحالة 121 ملفا الى النيابة العمومية
09 ماي 2018
-
14:01سيدي بوزيد: فتاة الـ 18 سنة تنتحر شنقا
09 ماي 2018
-
13:57بنزرت: توزيع المقاعد 366 حسب القائمات الفائزة في الانتخابات البلدية
09 ماي 2018
-
13:53وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
09 ماي 2018
-
13:49بطولة بلجيكا: حمدي الحرباوي في صدارة ترتيب الهدافين
09 ماي 2018
-
13:37بوفيشة: أنشطة متنوعة في مهرجان سيدي خليفة
09 ماي 2018
-
13:25منوبة: القبض على شخص صادرة في شأنه 08 مناشير تفتيش
09 ماي 2018