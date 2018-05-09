المنتخب التونسي لكرة القدم: الاعلان عن القائمة الاولية الاثنين القادم

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أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاربعاء على موقعها الرسمي على شبكة الانترنات انه سيتم الاعلان عن القائمة الاولية للمنتخب الوطني التي سيعول عليها الاطار الفني في التربص الاعدادي لمونديال روسيا 2018 الاثنين القادم.
وأوضحت الجامعة انه سيتم نشر قائمة اللاعبين على الموقع الرسمي على الساعة الواحدة بعد الظهر.
ويشار الى ان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كان طالب البلدان المشاركة في المونديال بتقديم قائمة اولية تضم 35 لاعبا على اقصى تقدير يوم 14 ماي الجاري قبل تقديم القائمة النهائية (23 لاعبا) يوم 4 جوان.
ويذكر ان المنتخب التونسي لكرة القدم سيستأنف اواخر الشهر الحالي تحضيراته لمونديال روسيا 2018 والتي تتضمن بالخصوص ثلاث مقابلات ودية مع كل من البرتغال يوم 28 ماي وتركيا يوم 1 جوان واسبانيا يوم 9 جوان.
وكان المنتخب التونسي فاز في اللقاءين الوديين الاخيرين على كل من ايران وكوستاريكا بنفس النتيجة (1-0).
وتجدر الاشارة الى ان المنتخب التونسي سيستهل مونديال روسيا بملاقاة نظيره الانقليزي يوم 18 جوان قبل ان يتبارى مع المنتخب البلجيكي يوم 23 جوان على ان يختتم سلسلة مقابلاته ضمن الدور الاول (المجموعة السابعة) بمواجهة بنما يوم 28 جوان.
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاربعاء على موقعها الرسمي على شبكة الانترنات انه سيتم الاعلان عن القائمة الاولية للمنتخب الوطني التي سيعول عليها الاطار الفني في التربص الاعدادي لمونديال روسيا 2018 الاثنين القادم.
وأوضحت الجامعة انه سيتم نشر قائمة اللاعبين على الموقع الرسمي على الساعة الواحدة بعد الظهر.
ويشار الى ان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كان طالب البلدان المشاركة في المونديال بتقديم قائمة اولية تضم 35 لاعبا على اقصى تقدير يوم 14 ماي الجاري قبل تقديم القائمة النهائية (23 لاعبا) يوم 4 جوان.
ويذكر ان المنتخب التونسي لكرة القدم سيستأنف اواخر الشهر الحالي تحضيراته لمونديال روسيا 2018 والتي تتضمن بالخصوص ثلاث مقابلات ودية مع كل من البرتغال يوم 28 ماي وتركيا يوم 1 جوان واسبانيا يوم 9 جوان.
وكان المنتخب التونسي فاز في اللقاءين الوديين الاخيرين على كل من ايران وكوستاريكا بنفس النتيجة (1-0).
وتجدر الاشارة الى ان المنتخب التونسي سيستهل مونديال روسيا بملاقاة نظيره الانقليزي يوم 18 جوان قبل ان يتبارى مع المنتخب البلجيكي يوم 23 جوان على ان يختتم سلسلة مقابلاته ضمن الدور الاول (المجموعة السابعة) بمواجهة بنما يوم 28 جوان.
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-
-
16:38غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية
09 ماي 2018
-
16:22سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات من امام عمارته
09 ماي 2018
-
16:04سوسة: انقلاب شاحنة محملة بالحديد
09 ماي 2018
-
15:58الشاعرة ريم القمري تصدر مجموعة شعرية في القاهرة
09 ماي 2018
-
15:53قفصة: وقفة احتجاجية للمتقاعدين امام مقر الولاية
09 ماي 2018
-
15:33مواصلة جلسات المفاوضات في القطاع الخاص
09 ماي 2018
-
15:18حاجب العيون: العثور على جثة شاب تتدلى من عمود كهربائي
09 ماي 2018
-
-
14:49تحسن طفيف في ميزان العجز التجاري في نهاية شهر أفريل 2018
09 ماي 2018
-
14:263/4 الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر غير متزوجين
09 ماي 2018
-
14:20المنتخب التونسي لكرة القدم: الاعلان عن القائمة الاولية الاثنين القادم
09 ماي 2018
-
14:12انيس الجربوعي: إحالة 121 ملفا الى النيابة العمومية
09 ماي 2018
-
14:01سيدي بوزيد: فتاة الـ 18 سنة تنتحر شنقا
09 ماي 2018
-
13:57بنزرت: توزيع المقاعد 366 حسب القائمات الفائزة في الانتخابات البلدية
09 ماي 2018
-
13:53وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
09 ماي 2018
-
13:49بطولة بلجيكا: حمدي الحرباوي في صدارة ترتيب الهدافين
09 ماي 2018
-
13:37بوفيشة: أنشطة متنوعة في مهرجان سيدي خليفة
09 ماي 2018
-
13:25منوبة: القبض على شخص صادرة في شأنه 08 مناشير تفتيش
09 ماي 2018