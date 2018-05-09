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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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المنتخب التونسي لكرة القدم: الاعلان عن القائمة الاولية الاثنين القادم
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الأولى
المنتخب التونسي لكرة القدم: الاعلان عن القائمة الاولية الاثنين القادم
09 ماي 2018 | 14:20

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاربعاء على موقعها الرسمي على شبكة الانترنات انه سيتم الاعلان عن القائمة الاولية للمنتخب الوطني التي سيعول عليها الاطار الفني في التربص الاعدادي لمونديال روسيا 2018 الاثنين القادم.

وأوضحت الجامعة انه سيتم نشر قائمة اللاعبين على الموقع الرسمي على الساعة الواحدة بعد الظهر.

ويشار الى ان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كان طالب البلدان المشاركة في المونديال بتقديم قائمة اولية تضم 35 لاعبا على اقصى تقدير يوم 14 ماي الجاري قبل تقديم القائمة النهائية (23 لاعبا) يوم 4 جوان.

ويذكر ان المنتخب التونسي لكرة القدم سيستأنف اواخر الشهر الحالي تحضيراته لمونديال روسيا 2018 والتي تتضمن بالخصوص ثلاث مقابلات ودية مع كل من البرتغال يوم 28 ماي وتركيا يوم 1 جوان واسبانيا يوم 9 جوان.

وكان المنتخب التونسي فاز في اللقاءين الوديين الاخيرين على كل من ايران وكوستاريكا بنفس النتيجة (1-0).

وتجدر الاشارة الى ان المنتخب التونسي سيستهل مونديال روسيا بملاقاة نظيره الانقليزي يوم 18 جوان قبل ان يتبارى مع المنتخب البلجيكي يوم 23 جوان على ان يختتم سلسلة مقابلاته ضمن الدور الاول (المجموعة السابعة) بمواجهة بنما يوم 28 جوان.

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الأولى
المنتخب التونسي لكرة القدم: الاعلان عن القائمة الاولية الاثنين القادم
09 ماي 2018 | 14:20

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاربعاء على موقعها الرسمي على شبكة الانترنات انه سيتم الاعلان عن القائمة الاولية للمنتخب الوطني التي سيعول عليها الاطار الفني في التربص الاعدادي لمونديال روسيا 2018 الاثنين القادم.

وأوضحت الجامعة انه سيتم نشر قائمة اللاعبين على الموقع الرسمي على الساعة الواحدة بعد الظهر.

ويشار الى ان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كان طالب البلدان المشاركة في المونديال بتقديم قائمة اولية تضم 35 لاعبا على اقصى تقدير يوم 14 ماي الجاري قبل تقديم القائمة النهائية (23 لاعبا) يوم 4 جوان.

ويذكر ان المنتخب التونسي لكرة القدم سيستأنف اواخر الشهر الحالي تحضيراته لمونديال روسيا 2018 والتي تتضمن بالخصوص ثلاث مقابلات ودية مع كل من البرتغال يوم 28 ماي وتركيا يوم 1 جوان واسبانيا يوم 9 جوان.

وكان المنتخب التونسي فاز في اللقاءين الوديين الاخيرين على كل من ايران وكوستاريكا بنفس النتيجة (1-0).

وتجدر الاشارة الى ان المنتخب التونسي سيستهل مونديال روسيا بملاقاة نظيره الانقليزي يوم 18 جوان قبل ان يتبارى مع المنتخب البلجيكي يوم 23 جوان على ان يختتم سلسلة مقابلاته ضمن الدور الاول (المجموعة السابعة) بمواجهة بنما يوم 28 جوان.

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