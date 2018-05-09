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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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انيس الجربوعي: إحالة 121 ملفا الى النيابة العمومية
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الأولى
تعلقت برصد تجاوزات خلال مسار الانتخابات البلدية
انيس الجربوعي: إحالة 121 ملفا الى النيابة العمومية
09 ماي 2018 | 14:12

افاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انيس الجربوعي اليوم الاربعاء، انه تمت احالة 121 ملفا الى النيابة العمومية يتعلق برصد تجاوزات خلال فترة الحملة الانتخابية ويوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع للانتخابات البلدية.

واضاف الجربوعي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة انه تمت احالة 80 ملفا يتعلق برصد تجاوزات خلال يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع و41 ملفا في علاقة برصد تجاوزات خلال الحملة الانتخابية مشيرا في نفس الاطار الى ان هذه الخروقات تتمثل بالخصوص في الدخول الى مراكز الاقتراع بدون اذن وتوزيع هدايا واستمالة الناخبين .

وبين عضو الهيئة الجربوعي في هذا الخصوص ان حوالي 90 بالمائة من هذه المخالفات المسجلة والتي تمت احالتها على النيابة العمومية لن تأثر على نتائج الانتخابات.

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الأولى
تعلقت برصد تجاوزات خلال مسار الانتخابات البلدية
انيس الجربوعي: إحالة 121 ملفا الى النيابة العمومية
09 ماي 2018 | 14:12

افاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انيس الجربوعي اليوم الاربعاء، انه تمت احالة 121 ملفا الى النيابة العمومية يتعلق برصد تجاوزات خلال فترة الحملة الانتخابية ويوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع للانتخابات البلدية.

واضاف الجربوعي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة انه تمت احالة 80 ملفا يتعلق برصد تجاوزات خلال يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع و41 ملفا في علاقة برصد تجاوزات خلال الحملة الانتخابية مشيرا في نفس الاطار الى ان هذه الخروقات تتمثل بالخصوص في الدخول الى مراكز الاقتراع بدون اذن وتوزيع هدايا واستمالة الناخبين .

وبين عضو الهيئة الجربوعي في هذا الخصوص ان حوالي 90 بالمائة من هذه المخالفات المسجلة والتي تمت احالتها على النيابة العمومية لن تأثر على نتائج الانتخابات.

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لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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