سيدي بوزيد: فتاة الـ 18 سنة تنتحر شنقا

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين - قيس

تم صباح اليوم العثور على جثة فتاة تبلغ من 18 سنة تدلى بشجرة زيتون بمنطقة بئر عمامة التابعة لمعتمدية بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد.

هذا وقد تم إبلاغ السلط المعنية التي تحولت على عين المكان وبعد معاينة الجثة تم نقلها إلى الطبيب الشرعى بمدينة صفاقس. هذا وتولت السلطات الأمنية فتح بحث تحقيقي في الحادثة لمعرفة اسباب الوفاة.