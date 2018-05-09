بنزرت: توزيع المقاعد 366 حسب القائمات الفائزة في الانتخابات البلدية

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مكتب الشروق – بنزرت – ايمان عبد الستار

اسفرت عملية توزيع المقاعد بولاية بنزرت في سباق الانتخابات البلدية بحسب الاصوات المصرح بها الى حصول كل من قائمات:

حركة النهضة: 126 مقعد

نداء تونس: 77 مقعد

حركة مشروع تونس: 12 مقعد

افاق تونس: 12 مقعد

الاتحاد المدني: 11 مقعد

الجبهة الشعبية: 10 مقاعد

قائمة صوت التونسي: 3 مقاعد

بني وطني: 3 مقاعد

الحزب الدستوري الحر: 3 مقاعد

فيما تم توزيع باقي المقاعد 109 المتبقية وفق قائمات مستقلة وحزبية وائتلافية في الدوائر السبعة عشر