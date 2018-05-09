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أفاد رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية توفيق الزرلي اليوم الأربعاء، أنه تم وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي سيوفر الاطار التشريعي للنهوض بمساهمة هذه الآلية في نمو الناتج الداخلي الخام للبلاد.
وأكد الزرلي في تصريح إعلامي على هامش أشغال ورشة عمل عربية حول " الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية للحد من العمل الهش ولدعم الاندماج الاجتماعي" المنعقدة على مدى يومين بضاحية قمرت شمالي العاصمة، أن تونس تعول على هذا المشروع الذي كان محل نظر مجلس وزاري أمس الثلاثاء، في تركيز اطار قانوني ومؤسساتي يوفر آليات التمويل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدعم مساهمته في الاقتصاد الوطني المقدرة حاليا بنسبة 1 بالمائة.
ولفت المسؤول، إلى أن صياغة مشروع هذا القانون تمت بشراكة بين الحكومة وكل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وعدد من هياكل المجتمع المدني.
وسيتوجه المشروع إلى قطاعات النهوض بأنشطة الصيد البحري والفلاحة وكذلك الحرف، بما يستوجب حسب الزرلي، أولا تركيز شركات تعاونية وتعاضديات في هذه المجالات للنهوض بمستوى ادماج الشرائح الأقل حظا في المناطق الداخلية والأرياف.
وتوقع نفس المصدر، أن يضطلع البنك التونسي للتضامن بمهمة تمويل الاقتصاد الاجتماعي، مؤكدا في المقابل، ضرورة تسهيل كافة الاجراءات لتمويل المشاريع الخاصة المدرجة في اطار هذه الآلية.
ويشار إلى أن أشغال ورشة العمل العربية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الملتئمة على مدى يومين ببادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومنظمة العمل العربية، تهدف إلى وضع اطار تشريعي ومؤسسي وتمويلي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني واستراتيجية عربية للنهوض به واعتماد خطة عمل موحدة لارساء الادماج الاجتماعي.
أفاد رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية توفيق الزرلي اليوم الأربعاء، أنه تم وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي سيوفر الاطار التشريعي للنهوض بمساهمة هذه الآلية في نمو الناتج الداخلي الخام للبلاد.
وأكد الزرلي في تصريح إعلامي على هامش أشغال ورشة عمل عربية حول " الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية للحد من العمل الهش ولدعم الاندماج الاجتماعي" المنعقدة على مدى يومين بضاحية قمرت شمالي العاصمة، أن تونس تعول على هذا المشروع الذي كان محل نظر مجلس وزاري أمس الثلاثاء، في تركيز اطار قانوني ومؤسساتي يوفر آليات التمويل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدعم مساهمته في الاقتصاد الوطني المقدرة حاليا بنسبة 1 بالمائة.
ولفت المسؤول، إلى أن صياغة مشروع هذا القانون تمت بشراكة بين الحكومة وكل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وعدد من هياكل المجتمع المدني.
وسيتوجه المشروع إلى قطاعات النهوض بأنشطة الصيد البحري والفلاحة وكذلك الحرف، بما يستوجب حسب الزرلي، أولا تركيز شركات تعاونية وتعاضديات في هذه المجالات للنهوض بمستوى ادماج الشرائح الأقل حظا في المناطق الداخلية والأرياف.
وتوقع نفس المصدر، أن يضطلع البنك التونسي للتضامن بمهمة تمويل الاقتصاد الاجتماعي، مؤكدا في المقابل، ضرورة تسهيل كافة الاجراءات لتمويل المشاريع الخاصة المدرجة في اطار هذه الآلية.
ويشار إلى أن أشغال ورشة العمل العربية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الملتئمة على مدى يومين ببادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومنظمة العمل العربية، تهدف إلى وضع اطار تشريعي ومؤسسي وتمويلي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني واستراتيجية عربية للنهوض به واعتماد خطة عمل موحدة لارساء الادماج الاجتماعي.
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-
-
16:38غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية
09 ماي 2018
-
16:22سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات من امام عمارته
09 ماي 2018
-
16:04سوسة: انقلاب شاحنة محملة بالحديد
09 ماي 2018
-
15:58الشاعرة ريم القمري تصدر مجموعة شعرية في القاهرة
09 ماي 2018
-
15:53قفصة: وقفة احتجاجية للمتقاعدين امام مقر الولاية
09 ماي 2018
-
15:33مواصلة جلسات المفاوضات في القطاع الخاص
09 ماي 2018
-
15:18حاجب العيون: العثور على جثة شاب تتدلى من عمود كهربائي
09 ماي 2018
-
-
14:49تحسن طفيف في ميزان العجز التجاري في نهاية شهر أفريل 2018
09 ماي 2018
-
14:263/4 الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر غير متزوجين
09 ماي 2018
-
14:20المنتخب التونسي لكرة القدم: الاعلان عن القائمة الاولية الاثنين القادم
09 ماي 2018
-
14:12انيس الجربوعي: إحالة 121 ملفا الى النيابة العمومية
09 ماي 2018
-
14:01سيدي بوزيد: فتاة الـ 18 سنة تنتحر شنقا
09 ماي 2018
-
13:57بنزرت: توزيع المقاعد 366 حسب القائمات الفائزة في الانتخابات البلدية
09 ماي 2018
-
13:53وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
09 ماي 2018
-
13:49بطولة بلجيكا: حمدي الحرباوي في صدارة ترتيب الهدافين
09 ماي 2018
-
13:37بوفيشة: أنشطة متنوعة في مهرجان سيدي خليفة
09 ماي 2018
-
13:25منوبة: القبض على شخص صادرة في شأنه 08 مناشير تفتيش
09 ماي 2018