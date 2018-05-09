بطولة بلجيكا: حمدي الحرباوي في صدارة ترتيب الهدافين

ارتقى المهاجم التونسي لفريق زولت فارغيم الى صدارة ترتيب الهدافين في البطولة البلجيكية لكرة القدم بعد ان سجل امس ثلاثية ضد فريق واسلاند بيفرين ضمن مجموعة "البلاي اوف 2 " للبطولة. وكانت هذه المباراة انتهت بفوز عريض لفريق حمدي الحرباوي (8-0).

ورفع الحرباوي رصيده الى 22 هدفا متقدما على المهاجم الفرنسي لفريق كورتري تيدي شوفاليي (21 هدفا).