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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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بطولة بلجيكا: حمدي الحرباوي في صدارة ترتيب الهدافين
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الأولى
بطولة بلجيكا: حمدي الحرباوي في صدارة ترتيب الهدافين
09 ماي 2018 | 13:49

ارتقى المهاجم التونسي لفريق زولت فارغيم الى صدارة ترتيب الهدافين في البطولة البلجيكية لكرة القدم بعد ان سجل امس ثلاثية ضد فريق واسلاند بيفرين ضمن مجموعة "البلاي اوف 2 " للبطولة. وكانت هذه المباراة انتهت بفوز عريض لفريق حمدي الحرباوي (8-0).

ورفع الحرباوي رصيده الى 22 هدفا متقدما على المهاجم الفرنسي لفريق كورتري تيدي شوفاليي (21 هدفا).

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الأولى
بطولة بلجيكا: حمدي الحرباوي في صدارة ترتيب الهدافين
09 ماي 2018 | 13:49

ارتقى المهاجم التونسي لفريق زولت فارغيم الى صدارة ترتيب الهدافين في البطولة البلجيكية لكرة القدم بعد ان سجل امس ثلاثية ضد فريق واسلاند بيفرين ضمن مجموعة "البلاي اوف 2 " للبطولة. وكانت هذه المباراة انتهت بفوز عريض لفريق حمدي الحرباوي (8-0).

ورفع الحرباوي رصيده الى 22 هدفا متقدما على المهاجم الفرنسي لفريق كورتري تيدي شوفاليي (21 هدفا).

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