بوفيشة: أنشطة متنوعة في مهرجان سيدي خليفة

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

تنطلق بعد غد الجمعة فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان سيدي خليفة بمعتمدية بوفيشة والتي تتواصل لمدة ثلاثة أيام بمناسبة شهر التراث حيث تشهد الدورة أنشطة متنوعة و ثرية من خلال عروض للفروسية وزيارة مقام الولي الصالح سيدي خليفة أين سيكون هناك عرض وتعريف للزواج التونسي التقليدي" بالجحفة" كما سيتم كذالك تنظيم زيارة المواقع الأثرية بالجهة وتقديم عروض تنشيطة للشباب بالإظافة إلى محاضرة هامة حول تاريخ تونس وعديد الأنشطة الآخرة التي ستساهم في تاثيث وتدعيم الدورة الثامنة لمهرجان سيدي خليفة التي تشهد أنشطة متنوعة خلافا للسنة الفارطة.