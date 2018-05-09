منوبة: القبض على شخص صادرة في شأنه 08 مناشير تفتيش

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تمكنت يوم 08 ماي 2018 دوريّة تابعة لمركز الحرس الوطني بالمرناقية من ولاية منوبة من ضبط سيارة يقودها شخص عمره 40 سنة قاطن معتمدية مجاز الباب ولاية باجة مفتش عنه وصادرة في شأنه عدد 08 مناشير تفتيش من أجل تورطه في قضايا حق عام ومحكوم عليه بالسجن لمدّة 03 سنوات و07 أشهر في حين تحصن مرافقه بالفرار.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه بتفتيش السيّارة تمّ ضبط كمية هامة من الزيت المدعم تولى المعني غشها بإضافة كمية من الماء عليها وكان يعتزم بيعها إلى صاحب مخبزة كائنة بالجهة.
علما أنه خلال التحري معه تعمّد الإدلاء بهوية مزيفة في محاولة منه للتفصي من المراقبة الأمنيّة.
باستشارة النيابة العمومية، أذنت للمركز المذكور بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدلية في شأنه موضوعها "التحيل والإدلاء بهوية مزيفة" وحجز السيارة وكمية الزيت وإدراج مرافقه بالتفتيش.
تمكنت يوم 08 ماي 2018 دوريّة تابعة لمركز الحرس الوطني بالمرناقية من ولاية منوبة من ضبط سيارة يقودها شخص عمره 40 سنة قاطن معتمدية مجاز الباب ولاية باجة مفتش عنه وصادرة في شأنه عدد 08 مناشير تفتيش من أجل تورطه في قضايا حق عام ومحكوم عليه بالسجن لمدّة 03 سنوات و07 أشهر في حين تحصن مرافقه بالفرار.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه بتفتيش السيّارة تمّ ضبط كمية هامة من الزيت المدعم تولى المعني غشها بإضافة كمية من الماء عليها وكان يعتزم بيعها إلى صاحب مخبزة كائنة بالجهة.
علما أنه خلال التحري معه تعمّد الإدلاء بهوية مزيفة في محاولة منه للتفصي من المراقبة الأمنيّة.
باستشارة النيابة العمومية، أذنت للمركز المذكور بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدلية في شأنه موضوعها "التحيل والإدلاء بهوية مزيفة" وحجز السيارة وكمية الزيت وإدراج مرافقه بالتفتيش.
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-
-
16:38غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية
09 ماي 2018
-
16:22سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات من امام عمارته
09 ماي 2018
-
16:04سوسة: انقلاب شاحنة محملة بالحديد
09 ماي 2018
-
15:58الشاعرة ريم القمري تصدر مجموعة شعرية في القاهرة
09 ماي 2018
-
15:53قفصة: وقفة احتجاجية للمتقاعدين امام مقر الولاية
09 ماي 2018
-
15:33مواصلة جلسات المفاوضات في القطاع الخاص
09 ماي 2018
-
15:18حاجب العيون: العثور على جثة شاب تتدلى من عمود كهربائي
09 ماي 2018
-
-
14:49تحسن طفيف في ميزان العجز التجاري في نهاية شهر أفريل 2018
09 ماي 2018
-
14:263/4 الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر غير متزوجين
09 ماي 2018
-
14:20المنتخب التونسي لكرة القدم: الاعلان عن القائمة الاولية الاثنين القادم
09 ماي 2018
-
14:12انيس الجربوعي: إحالة 121 ملفا الى النيابة العمومية
09 ماي 2018
-
14:01سيدي بوزيد: فتاة الـ 18 سنة تنتحر شنقا
09 ماي 2018
-
13:57بنزرت: توزيع المقاعد 366 حسب القائمات الفائزة في الانتخابات البلدية
09 ماي 2018
-
13:53وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
09 ماي 2018
-
13:49بطولة بلجيكا: حمدي الحرباوي في صدارة ترتيب الهدافين
09 ماي 2018
-
13:37بوفيشة: أنشطة متنوعة في مهرجان سيدي خليفة
09 ماي 2018
-
13:25منوبة: القبض على شخص صادرة في شأنه 08 مناشير تفتيش
09 ماي 2018