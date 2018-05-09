منوبة: القبض على شخص صادرة في شأنه 08 مناشير تفتيش

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكنت يوم 08 ماي 2018 دوريّة تابعة لمركز الحرس الوطني بالمرناقية من ولاية منوبة من ضبط سيارة يقودها شخص عمره 40 سنة قاطن معتمدية مجاز الباب ولاية باجة مفتش عنه وصادرة في شأنه عدد 08 مناشير تفتيش من أجل تورطه في قضايا حق عام ومحكوم عليه بالسجن لمدّة 03 سنوات و07 أشهر في حين تحصن مرافقه بالفرار.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه بتفتيش السيّارة تمّ ضبط كمية هامة من الزيت المدعم تولى المعني غشها بإضافة كمية من الماء عليها وكان يعتزم بيعها إلى صاحب مخبزة كائنة بالجهة.

علما أنه خلال التحري معه تعمّد الإدلاء بهوية مزيفة في محاولة منه للتفصي من المراقبة الأمنيّة.

باستشارة النيابة العمومية، أذنت للمركز المذكور بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدلية في شأنه موضوعها "التحيل والإدلاء بهوية مزيفة" وحجز السيارة وكمية الزيت وإدراج مرافقه بالتفتيش.