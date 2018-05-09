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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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منوبة: القبض على شخص صادرة في شأنه 08 مناشير تفتيش
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القضائي
منوبة: القبض على شخص صادرة في شأنه 08 مناشير تفتيش
09 ماي 2018 | 13:25

تمكنت يوم 08 ماي 2018 دوريّة تابعة لمركز الحرس الوطني بالمرناقية من ولاية منوبة من ضبط سيارة يقودها شخص عمره 40 سنة قاطن معتمدية مجاز الباب ولاية باجة مفتش عنه وصادرة في شأنه عدد 08 مناشير تفتيش من أجل تورطه في قضايا حق عام ومحكوم عليه بالسجن لمدّة 03 سنوات و07 أشهر في حين تحصن مرافقه بالفرار.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه بتفتيش السيّارة تمّ ضبط كمية هامة من الزيت المدعم تولى المعني غشها بإضافة كمية من الماء عليها وكان يعتزم بيعها إلى صاحب مخبزة كائنة بالجهة.

علما أنه خلال التحري معه تعمّد الإدلاء بهوية مزيفة في محاولة منه للتفصي من المراقبة الأمنيّة.

باستشارة النيابة العمومية، أذنت للمركز المذكور بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدلية في شأنه موضوعها "التحيل والإدلاء بهوية مزيفة" وحجز السيارة وكمية الزيت وإدراج مرافقه بالتفتيش.

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القضائي
منوبة: القبض على شخص صادرة في شأنه 08 مناشير تفتيش
09 ماي 2018 | 13:25

تمكنت يوم 08 ماي 2018 دوريّة تابعة لمركز الحرس الوطني بالمرناقية من ولاية منوبة من ضبط سيارة يقودها شخص عمره 40 سنة قاطن معتمدية مجاز الباب ولاية باجة مفتش عنه وصادرة في شأنه عدد 08 مناشير تفتيش من أجل تورطه في قضايا حق عام ومحكوم عليه بالسجن لمدّة 03 سنوات و07 أشهر في حين تحصن مرافقه بالفرار.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه بتفتيش السيّارة تمّ ضبط كمية هامة من الزيت المدعم تولى المعني غشها بإضافة كمية من الماء عليها وكان يعتزم بيعها إلى صاحب مخبزة كائنة بالجهة.

علما أنه خلال التحري معه تعمّد الإدلاء بهوية مزيفة في محاولة منه للتفصي من المراقبة الأمنيّة.

باستشارة النيابة العمومية، أذنت للمركز المذكور بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدلية في شأنه موضوعها "التحيل والإدلاء بهوية مزيفة" وحجز السيارة وكمية الزيت وإدراج مرافقه بالتفتيش.

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09 ماي 2018 السّاعة 14:01
تم صباح اليوم العثور على جثة فتاة تبلغ من 18 سنة تدلى بشجرة زيتون بمنطقة بئر عمامة التابعة لمعتمدية بئر الحفي...
المزيد >>
منوبة: القبض على شخص صادرة في شأنه 08 مناشير تفتيش
09 ماي 2018 السّاعة 13:25
تمكنت يوم 08 ماي 2018 دوريّة تابعة لمركز الحرس الوطني بالمرناقية من ولاية منوبة من ضبط سيارة يقودها شخص عمره 40...
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صفاقس: ضبط شخص بحوزته كمية هامة من الشماريخ "فلامات"
09 ماي 2018 السّاعة 12:09
كشف بلاغ لوزارة الداخلية نشر منذ قليل أن فرقة الارشاد بمنطقة الامن الوطني بصفاقس الجنوبية تمكنت من القبض...
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عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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