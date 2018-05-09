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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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كاتب الدولة للفلاحة يفتتح صالون الفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس
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شروق الجهات
كاتب الدولة للفلاحة يفتتح صالون الفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس
09 ماي 2018 | 13:21

الشروق اون لا ين - مكتب صفاقس - من راشد شعور:

بحضور والي صفاقس عادل الخبثاني ورئيس جمعية معرض صفاقس الدولي عبد اللطيف الزياني ورئيس هيئة التنظيم خالد عبد الهادي وعدد من الإطارات الجهوية ، افتتح الآن بصفاقس عبد الله الرابحي كاتب الدولة الفلاحة والموارد المائية الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس SMA 2018.

الصالون سجل حضورا كبيرا من المؤسسات الوطنية ومن عدد من الدول الشقيقة والصديقة ، ويتضمن في جانبه العلمي عديد الندوات والورشات التي تطرح مواضيع تهتم علمية تهتم بأبرز المشاغل المطروحة اليوم وطنيا وعالميا.

كما يتضمن الصالون عديد المسابقات في الطبخ التقليدي ومسابقة وطنية أولى من نوعها في لمجة الأطفال المستخرجة من المواد الغذائية التقليدية .

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شروق الجهات
كاتب الدولة للفلاحة يفتتح صالون الفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس
09 ماي 2018 | 13:21

الشروق اون لا ين - مكتب صفاقس - من راشد شعور:

بحضور والي صفاقس عادل الخبثاني ورئيس جمعية معرض صفاقس الدولي عبد اللطيف الزياني ورئيس هيئة التنظيم خالد عبد الهادي وعدد من الإطارات الجهوية ، افتتح الآن بصفاقس عبد الله الرابحي كاتب الدولة الفلاحة والموارد المائية الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس SMA 2018.

الصالون سجل حضورا كبيرا من المؤسسات الوطنية ومن عدد من الدول الشقيقة والصديقة ، ويتضمن في جانبه العلمي عديد الندوات والورشات التي تطرح مواضيع تهتم علمية تهتم بأبرز المشاغل المطروحة اليوم وطنيا وعالميا.

كما يتضمن الصالون عديد المسابقات في الطبخ التقليدي ومسابقة وطنية أولى من نوعها في لمجة الأطفال المستخرجة من المواد الغذائية التقليدية .

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قفصة: وقفة احتجاجية للمتقاعدين امام مقر الولاية
09 ماي 2018 السّاعة 15:53
مكتب قفصة – الشروق اون لاين- عادل عكرمي: نفذ صباح اليوم الاربعاء عدد من المتقاعدين من مختلف القطاعات المهنية...
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بعد منعها 80 تلميذا من اجتياز الباكالوريا التجريبية: مندوبية التربية بالقيروان توضح ‎
09 ماي 2018 السّاعة 15:08
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عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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