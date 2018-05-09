كاتب الدولة للفلاحة يفتتح صالون الفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس

-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-
-
16:38غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية
09 ماي 2018
-
16:22سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات من امام عمارته
09 ماي 2018
-
16:04سوسة: انقلاب شاحنة محملة بالحديد
09 ماي 2018
-
15:58الشاعرة ريم القمري تصدر مجموعة شعرية في القاهرة
09 ماي 2018
-
15:53قفصة: وقفة احتجاجية للمتقاعدين امام مقر الولاية
09 ماي 2018
-
15:33مواصلة جلسات المفاوضات في القطاع الخاص
09 ماي 2018
-
15:18حاجب العيون: العثور على جثة شاب تتدلى من عمود كهربائي
09 ماي 2018
-
-
14:49تحسن طفيف في ميزان العجز التجاري في نهاية شهر أفريل 2018
09 ماي 2018
-
14:263/4 الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر غير متزوجين
09 ماي 2018
-
14:20المنتخب التونسي لكرة القدم: الاعلان عن القائمة الاولية الاثنين القادم
09 ماي 2018
-
14:12انيس الجربوعي: إحالة 121 ملفا الى النيابة العمومية
09 ماي 2018
-
14:01سيدي بوزيد: فتاة الـ 18 سنة تنتحر شنقا
09 ماي 2018
-
13:57بنزرت: توزيع المقاعد 366 حسب القائمات الفائزة في الانتخابات البلدية
09 ماي 2018
-
13:53وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
09 ماي 2018
-
13:49بطولة بلجيكا: حمدي الحرباوي في صدارة ترتيب الهدافين
09 ماي 2018
-
13:37بوفيشة: أنشطة متنوعة في مهرجان سيدي خليفة
09 ماي 2018
-
13:25منوبة: القبض على شخص صادرة في شأنه 08 مناشير تفتيش
09 ماي 2018
الشروق اون لا ين - مكتب صفاقس - من راشد شعور:
بحضور والي صفاقس عادل الخبثاني ورئيس جمعية معرض صفاقس الدولي عبد اللطيف الزياني ورئيس هيئة التنظيم خالد عبد الهادي وعدد من الإطارات الجهوية ، افتتح الآن بصفاقس عبد الله الرابحي كاتب الدولة الفلاحة والموارد المائية الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس SMA 2018.
الصالون سجل حضورا كبيرا من المؤسسات الوطنية ومن عدد من الدول الشقيقة والصديقة ، ويتضمن في جانبه العلمي عديد الندوات والورشات التي تطرح مواضيع تهتم علمية تهتم بأبرز المشاغل المطروحة اليوم وطنيا وعالميا.
كما يتضمن الصالون عديد المسابقات في الطبخ التقليدي ومسابقة وطنية أولى من نوعها في لمجة الأطفال المستخرجة من المواد الغذائية التقليدية .
الشروق اون لا ين - مكتب صفاقس - من راشد شعور:
بحضور والي صفاقس عادل الخبثاني ورئيس جمعية معرض صفاقس الدولي عبد اللطيف الزياني ورئيس هيئة التنظيم خالد عبد الهادي وعدد من الإطارات الجهوية ، افتتح الآن بصفاقس عبد الله الرابحي كاتب الدولة الفلاحة والموارد المائية الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس SMA 2018.
الصالون سجل حضورا كبيرا من المؤسسات الوطنية ومن عدد من الدول الشقيقة والصديقة ، ويتضمن في جانبه العلمي عديد الندوات والورشات التي تطرح مواضيع تهتم علمية تهتم بأبرز المشاغل المطروحة اليوم وطنيا وعالميا.
كما يتضمن الصالون عديد المسابقات في الطبخ التقليدي ومسابقة وطنية أولى من نوعها في لمجة الأطفال المستخرجة من المواد الغذائية التقليدية .
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-
-
16:38غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية
09 ماي 2018
-
16:22سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات من امام عمارته
09 ماي 2018
-
16:04سوسة: انقلاب شاحنة محملة بالحديد
09 ماي 2018
-
15:58الشاعرة ريم القمري تصدر مجموعة شعرية في القاهرة
09 ماي 2018
-
15:53قفصة: وقفة احتجاجية للمتقاعدين امام مقر الولاية
09 ماي 2018
-
15:33مواصلة جلسات المفاوضات في القطاع الخاص
09 ماي 2018
-
15:18حاجب العيون: العثور على جثة شاب تتدلى من عمود كهربائي
09 ماي 2018
-
-
14:49تحسن طفيف في ميزان العجز التجاري في نهاية شهر أفريل 2018
09 ماي 2018
-
14:263/4 الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر غير متزوجين
09 ماي 2018
-
14:20المنتخب التونسي لكرة القدم: الاعلان عن القائمة الاولية الاثنين القادم
09 ماي 2018
-
14:12انيس الجربوعي: إحالة 121 ملفا الى النيابة العمومية
09 ماي 2018
-
14:01سيدي بوزيد: فتاة الـ 18 سنة تنتحر شنقا
09 ماي 2018
-
13:57بنزرت: توزيع المقاعد 366 حسب القائمات الفائزة في الانتخابات البلدية
09 ماي 2018
-
13:53وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
09 ماي 2018
-
13:49بطولة بلجيكا: حمدي الحرباوي في صدارة ترتيب الهدافين
09 ماي 2018
-
13:37بوفيشة: أنشطة متنوعة في مهرجان سيدي خليفة
09 ماي 2018
-
13:25منوبة: القبض على شخص صادرة في شأنه 08 مناشير تفتيش
09 ماي 2018