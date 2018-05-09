كاتب الدولة للفلاحة يفتتح صالون الفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

الشروق اون لا ين - مكتب صفاقس - من راشد شعور:

بحضور والي صفاقس عادل الخبثاني ورئيس جمعية معرض صفاقس الدولي عبد اللطيف الزياني ورئيس هيئة التنظيم خالد عبد الهادي وعدد من الإطارات الجهوية ، افتتح الآن بصفاقس عبد الله الرابحي كاتب الدولة الفلاحة والموارد المائية الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس SMA 2018.

الصالون سجل حضورا كبيرا من المؤسسات الوطنية ومن عدد من الدول الشقيقة والصديقة ، ويتضمن في جانبه العلمي عديد الندوات والورشات التي تطرح مواضيع تهتم علمية تهتم بأبرز المشاغل المطروحة اليوم وطنيا وعالميا.

كما يتضمن الصالون عديد المسابقات في الطبخ التقليدي ومسابقة وطنية أولى من نوعها في لمجة الأطفال المستخرجة من المواد الغذائية التقليدية .