الممثلة السورية نادين خوري ضيفة على ملتقى الأقلام الواعدة بصفاقس

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الشروق أون لاين – مكتب صفاقس - راشد شعور:

ببادرة من المنتدى العالمي للشباب المنتظم بسوسة من 11 إلى 13 ماي 2018 تحل الممثلة السورية القديرة نادين خوري ضيفة على ملتقى الأقلام الواعدة بصفاقس يوم السبت 12 ماي 2018.

هذا ما أكده لـ "الشروق أون لا ين" مدير الثقافة باب بحر بصفاقس الشاعر أحمد الشايب " شعريار" مضيفا أن الممثلة السورية تواكب بصفاقس حفلا موسيقيا تحييه مجموعة البحث الموسيقي بقابس تتخلله قراءات شعرية ، بقاعة الأفراح والمؤتمرات.