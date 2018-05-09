الحارس معز حسن مؤهلا قانونيا لتعزيز صفوف المنتخب التونسي

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم على موقعها الرسمي على شبكة الانترنات ان الحارس معز حسن المعار من فريق نيس الى شاتورو اصبح مؤهلا قانونيا للمشاركة مع المنتخب التونسي لكرة القدم في اللقاءات الرسمية وذلك بعد ان قررت "الفيفا" الموافقة على طلب الجامعة التونسية بتغيير الجامعة التي كان ينتمي اليها معز حسن سابقا (الجامعة الفرنسية).
وينضاف هذا التأهيل الجديد الى كل من الياس السخيري (مونبيليي) وسيف الدين الخاوي (تروا) ويوهان بن علوان (ليستر سيتي الانقليزي) وديلان براون (غونتواز البلجيكي) الذين سبق لهم ان تحصلوا على هذا التأهيل.
ويذكر ان المنتخب التونسي لكرة القدم سيستأنف اواخر الشهر الحالي تحضيراته لمونديال روسيا 2018 والتي تتضمن بالخصوص ثلاث مقابلات ودية مع كل من البرتغال يوم 28 ماي وتركيا يوم 1 جوان واسبانيا يوم 9 جوان.
وكان المنتخب التونسي فاز في اللقاءين الوديين الاخيرين على كل من ايران وكوستاريكا بنفس النتيجة (1-0).
وتجدر الاشارة الى ان المنتخب التونسي سيستهل مونديال روسيا بملاقاة نظيره الانقليزي يوم 18 جوان قبل ان يتبارى مع المنتخب البلجيكي يوم 23 جوان على ان يختتم سلسلة مقابلاته ضمن الدور الاول (المجموعة السابعة) بمواجهة بنما يوم 28 جوان.
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم على موقعها الرسمي على شبكة الانترنات ان الحارس معز حسن المعار من فريق نيس الى شاتورو اصبح مؤهلا قانونيا للمشاركة مع المنتخب التونسي لكرة القدم في اللقاءات الرسمية وذلك بعد ان قررت "الفيفا" الموافقة على طلب الجامعة التونسية بتغيير الجامعة التي كان ينتمي اليها معز حسن سابقا (الجامعة الفرنسية).
وينضاف هذا التأهيل الجديد الى كل من الياس السخيري (مونبيليي) وسيف الدين الخاوي (تروا) ويوهان بن علوان (ليستر سيتي الانقليزي) وديلان براون (غونتواز البلجيكي) الذين سبق لهم ان تحصلوا على هذا التأهيل.
ويذكر ان المنتخب التونسي لكرة القدم سيستأنف اواخر الشهر الحالي تحضيراته لمونديال روسيا 2018 والتي تتضمن بالخصوص ثلاث مقابلات ودية مع كل من البرتغال يوم 28 ماي وتركيا يوم 1 جوان واسبانيا يوم 9 جوان.
وكان المنتخب التونسي فاز في اللقاءين الوديين الاخيرين على كل من ايران وكوستاريكا بنفس النتيجة (1-0).
وتجدر الاشارة الى ان المنتخب التونسي سيستهل مونديال روسيا بملاقاة نظيره الانقليزي يوم 18 جوان قبل ان يتبارى مع المنتخب البلجيكي يوم 23 جوان على ان يختتم سلسلة مقابلاته ضمن الدور الاول (المجموعة السابعة) بمواجهة بنما يوم 28 جوان.
-
12:17الحارس معز حسن مؤهلا قانونيا لتعزيز صفوف المنتخب التونسي
09 ماي 2018
-
-
12:09صفاقس: ضبط شخص بحوزته كمية هامة من الشماريخ "فلامات"
09 ماي 2018
-
11:52حركة نداء تونس تتبرأ من تصريحات فؤاد بوسلامة
09 ماي 2018
-
11:49تونس تتسلّم من ألمانيا العنصر المورّط في جرائم إرهابيّة هيكل السعيداني
09 ماي 2018
-
11:21تطور الصادرات التونسية بـ32,5 بالمائة الى موفى افريل 2018
09 ماي 2018
-
11:16وزارة الدفاع الوطني: دوريات عسكرية توقف 24 شخصا وتحجز شاحنات تهريب
09 ماي 2018
-
-
10:36وزارة الخارجية تشرع في اعتماد خدمة الموعد الالكتروني
09 ماي 2018
-
10:29أرسين فينغر متفاجئ من حجم العروض التي تلقاها منذ اعلان رحيله عن ارسنال
09 ماي 2018
-
10:14الرابطة1: مقابلات حاسمة ومشوقة في الجولة الختامية
09 ماي 2018
-
09:55السعودية تُعلن إسقاط صاروخين استهدفا العاصمة
09 ماي 2018
-
09:49أمطار متفرقة بعد الظهر مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة
09 ماي 2018
-
09:40غدا اليوم الوطني للبعث العقاري
09 ماي 2018
-
-
08:53صحفيو وأعوان إذاعة "شمس أف أم" يقررون الدخول في إضراب عام
09 ماي 2018
-
08:46باريس سان جيرمان يتوج بكأس فرنسا للمرة الرابعة على التوالي
09 ماي 2018
-
08:39باحثون بريطانيون يكتشفون علاج جديد يقضي على مشكلة الصلع
09 ماي 2018
-
00:30امضاء اتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين
09 ماي 2018
-
23:58فيرغسون يستفيق ويتجاوز مرحلة الخطر
08 ماي 2018