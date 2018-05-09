الحارس معز حسن مؤهلا قانونيا لتعزيز صفوف المنتخب التونسي

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم على موقعها الرسمي على شبكة الانترنات ان الحارس معز حسن المعار من فريق نيس الى شاتورو اصبح مؤهلا قانونيا للمشاركة مع المنتخب التونسي لكرة القدم في اللقاءات الرسمية وذلك بعد ان قررت "الفيفا" الموافقة على طلب الجامعة التونسية بتغيير الجامعة التي كان ينتمي اليها معز حسن سابقا (الجامعة الفرنسية).

وينضاف هذا التأهيل الجديد الى كل من الياس السخيري (مونبيليي) وسيف الدين الخاوي (تروا) ويوهان بن علوان (ليستر سيتي الانقليزي) وديلان براون (غونتواز البلجيكي) الذين سبق لهم ان تحصلوا على هذا التأهيل.

ويذكر ان المنتخب التونسي لكرة القدم سيستأنف اواخر الشهر الحالي تحضيراته لمونديال روسيا 2018 والتي تتضمن بالخصوص ثلاث مقابلات ودية مع كل من البرتغال يوم 28 ماي وتركيا يوم 1 جوان واسبانيا يوم 9 جوان.

وكان المنتخب التونسي فاز في اللقاءين الوديين الاخيرين على كل من ايران وكوستاريكا بنفس النتيجة (1-0).

وتجدر الاشارة الى ان المنتخب التونسي سيستهل مونديال روسيا بملاقاة نظيره الانقليزي يوم 18 جوان قبل ان يتبارى مع المنتخب البلجيكي يوم 23 جوان على ان يختتم سلسلة مقابلاته ضمن الدور الاول (المجموعة السابعة) بمواجهة بنما يوم 28 جوان.