مدير الاتصال: شركة السكك الحديدية بصدد البحث عن حلول عملية للإعادة تسيير القطارات

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أفاد مدير الاتصال بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التّونسية، حسان الميعادي، أن الشركة اصبحت تؤمن منذ يوم الاثنين 7 ماي الجاري 100 سفرة فقط في الضواحي الجنوبية للعاصمة بعد ان لجأت الى حذف 22 سفرة اثر حادث اصطدام قطارين الاسبوع الماضي.
وأضاف، الميعادي، في تصريح لاذاعة "شمس اف ام"، اليوم الاربعاء، أن "الشركة بصدد البحث عن حلول عملية لاعادة تسيير القطارات بصفة عادية وتفادي اشكال تعطيل سير الرحلات على متن قطارات الاحواز الجنوبية".
ودعا، في سياق متصل، جميع الاطراف الى "عدم تعطيل سير المرفق العام والانضباط وتحمل المسؤولية لضمان حسن سير سفرات القطارات دون تأخير ، مؤكدا أن القانون يمنع سائق القطار من مواصلة السفرة قبل الغلق الالي لجميع الأبواب .
يذكر أن حادث اصطدام قطارين لنقل المسافرين جد الخميس 3 ماي 2018، على مستوى محطة مقرين التابعة لولاية بن عروس بالضاحية الجنوبية، مما اسفر عن وفاة مرافق سائق أحد القطارين واصابة آخرين.
أفاد مدير الاتصال بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التّونسية، حسان الميعادي، أن الشركة اصبحت تؤمن منذ يوم الاثنين 7 ماي الجاري 100 سفرة فقط في الضواحي الجنوبية للعاصمة بعد ان لجأت الى حذف 22 سفرة اثر حادث اصطدام قطارين الاسبوع الماضي.
وأضاف، الميعادي، في تصريح لاذاعة "شمس اف ام"، اليوم الاربعاء، أن "الشركة بصدد البحث عن حلول عملية لاعادة تسيير القطارات بصفة عادية وتفادي اشكال تعطيل سير الرحلات على متن قطارات الاحواز الجنوبية".
ودعا، في سياق متصل، جميع الاطراف الى "عدم تعطيل سير المرفق العام والانضباط وتحمل المسؤولية لضمان حسن سير سفرات القطارات دون تأخير ، مؤكدا أن القانون يمنع سائق القطار من مواصلة السفرة قبل الغلق الالي لجميع الأبواب .
يذكر أن حادث اصطدام قطارين لنقل المسافرين جد الخميس 3 ماي 2018، على مستوى محطة مقرين التابعة لولاية بن عروس بالضاحية الجنوبية، مما اسفر عن وفاة مرافق سائق أحد القطارين واصابة آخرين.
-
12:17الحارس معز حسن مؤهلا قانونيا لتعزيز صفوف المنتخب التونسي
09 ماي 2018
-
-
12:09صفاقس: ضبط شخص بحوزته كمية هامة من الشماريخ "فلامات"
09 ماي 2018
-
11:52حركة نداء تونس تتبرأ من تصريحات فؤاد بوسلامة
09 ماي 2018
-
11:49تونس تتسلّم من ألمانيا العنصر المورّط في جرائم إرهابيّة هيكل السعيداني
09 ماي 2018
-
11:21تطور الصادرات التونسية بـ32,5 بالمائة الى موفى افريل 2018
09 ماي 2018
-
11:16وزارة الدفاع الوطني: دوريات عسكرية توقف 24 شخصا وتحجز شاحنات تهريب
09 ماي 2018
-
-
10:36وزارة الخارجية تشرع في اعتماد خدمة الموعد الالكتروني
09 ماي 2018
-
10:29أرسين فينغر متفاجئ من حجم العروض التي تلقاها منذ اعلان رحيله عن ارسنال
09 ماي 2018
-
10:14الرابطة1: مقابلات حاسمة ومشوقة في الجولة الختامية
09 ماي 2018
-
09:55السعودية تُعلن إسقاط صاروخين استهدفا العاصمة
09 ماي 2018
-
09:49أمطار متفرقة بعد الظهر مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة
09 ماي 2018
-
09:40غدا اليوم الوطني للبعث العقاري
09 ماي 2018
-
-
08:53صحفيو وأعوان إذاعة "شمس أف أم" يقررون الدخول في إضراب عام
09 ماي 2018
-
08:46باريس سان جيرمان يتوج بكأس فرنسا للمرة الرابعة على التوالي
09 ماي 2018
-
08:39باحثون بريطانيون يكتشفون علاج جديد يقضي على مشكلة الصلع
09 ماي 2018
-
00:30امضاء اتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين
09 ماي 2018
-
23:58فيرغسون يستفيق ويتجاوز مرحلة الخطر
08 ماي 2018