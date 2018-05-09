مدير الاتصال: شركة السكك الحديدية بصدد البحث عن حلول عملية للإعادة تسيير القطارات

أفاد مدير الاتصال بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التّونسية، حسان الميعادي، أن الشركة اصبحت تؤمن منذ يوم الاثنين 7 ماي الجاري 100 سفرة فقط في الضواحي الجنوبية للعاصمة بعد ان لجأت الى حذف 22 سفرة اثر حادث اصطدام قطارين الاسبوع الماضي.

وأضاف، الميعادي، في تصريح لاذاعة "شمس اف ام"، اليوم الاربعاء، أن "الشركة بصدد البحث عن حلول عملية لاعادة تسيير القطارات بصفة عادية وتفادي اشكال تعطيل سير الرحلات على متن قطارات الاحواز الجنوبية".

ودعا، في سياق متصل، جميع الاطراف الى "عدم تعطيل سير المرفق العام والانضباط وتحمل المسؤولية لضمان حسن سير سفرات القطارات دون تأخير ، مؤكدا أن القانون يمنع سائق القطار من مواصلة السفرة قبل الغلق الالي لجميع الأبواب .

يذكر أن حادث اصطدام قطارين لنقل المسافرين جد الخميس 3 ماي 2018، على مستوى محطة مقرين التابعة لولاية بن عروس بالضاحية الجنوبية، مما اسفر عن وفاة مرافق سائق أحد القطارين واصابة آخرين.